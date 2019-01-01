На Волині затримали човен з контрабандними цигарками. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі



Так, опівночі (30-31 травня, – ред.) за попередньою інформацією оперативних співробітників на ділянці відділу прикордонної служби «Римачі» прикордонники за допомогою тепловізора виявили рух чотирьох осіб з пакунками та човном, які йшли в напрямку кордону.



З метою затримання правопорушників негайно вибула група реагування. Під час переслідування особи вдались до втечі, покинувши поблизу державного кордону 16 ящиків тютюнових виробів та гумовий човен.



За даним фактом до Любомльського відділу поліції направили повідомлення про виявлення кримінального правопорушення за ч.1. ст. 204 КК України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На ділянці відділу прикордонної служби «Римачі» прикордонники виявили чотирьох осіб з човном та контрабандою.Про це повідомили у прес-службі ДПСУ Так, опівночі (30-31 травня, – ред.) за попередньою інформацією оперативних співробітників на ділянці відділу прикордонної служби «Римачі» прикордонники за допомогою тепловізора виявили рух чотирьох осіб з пакунками та човном, які йшли в напрямку кордону.З метою затримання правопорушників негайно вибула група реагування. Під час переслідування особи вдались до втечі, покинувши поблизу державного кордону 16 ящиків тютюнових виробів та гумовий човен.За даним фактом до Любомльського відділу поліції направили повідомлення про виявлення кримінального правопорушення за ч.1. ст. 204 КК України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів».

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