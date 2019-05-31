На Волині понад 300 студентів взяли участь у забігу в одну милю. ФОТО
Сьогодні, 01:26
В п'ятницю, 31 травня, міським парком культури та відпочинку пробіглися студенти Нововолинського електромеханічного коледжу.
Змагалися молоді спортсмени за кубки та грошові призи. До студентського забігу «Одна миля 1606м» долучилися учні трьох курсів нововолинського коледжу. Про це повідомляє Нововолинськ.com.ua.
Комітет фізичної культури та спорту Міністерства освіти України разом із Спортивною студентською спілкою організували ще у 2018-му всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий захід «Студентський забіг на 1 милю». В Україні цей захід проводиться уже 2-й рік поспіль. У нашому місті студенти сьогодні бігали вперше.
«Перший такий забіг був проведений 1 червня 2018 року за участю 15000 студентів зі ста навчальних закладів. Цей захід студентам дуже сподобався, таким чином було вирішено щорічно проводити естафету. Таку ідею із задоволенням перейняли і наші студенти. Сьогоднішній забіг присвячений закриттю 14-ї Всеукраїнської Універсіади України», – розповів керівник фізичного виховання НЕМКу Микола Михалко.
Близько 300 студентів коледжу сьогодні бігли 1606 метрів у парку культури та відпочинку.
На початку учасників забігу запросили пройти дистанцію пішки. Далі спортсмени бігли 2 кола межами парку.
Поряд зі студентами у забігові взяв участь викладач коледжу, якому майже 80 років. Олександр Жаров біг із молоддю нарівні.
До слова, хлопці та дівчата змагалися окремо.
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Змагалися молоді спортсмени за кубки та грошові призи. До студентського забігу «Одна миля 1606м» долучилися учні трьох курсів нововолинського коледжу. Про це повідомляє Нововолинськ.com.ua.
Комітет фізичної культури та спорту Міністерства освіти України разом із Спортивною студентською спілкою організували ще у 2018-му всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий захід «Студентський забіг на 1 милю». В Україні цей захід проводиться уже 2-й рік поспіль. У нашому місті студенти сьогодні бігали вперше.
«Перший такий забіг був проведений 1 червня 2018 року за участю 15000 студентів зі ста навчальних закладів. Цей захід студентам дуже сподобався, таким чином було вирішено щорічно проводити естафету. Таку ідею із задоволенням перейняли і наші студенти. Сьогоднішній забіг присвячений закриттю 14-ї Всеукраїнської Універсіади України», – розповів керівник фізичного виховання НЕМКу Микола Михалко.
Близько 300 студентів коледжу сьогодні бігли 1606 метрів у парку культури та відпочинку.
На початку учасників забігу запросили пройти дистанцію пішки. Далі спортсмени бігли 2 кола межами парку.
Поряд зі студентами у забігові взяв участь викладач коледжу, якому майже 80 років. Олександр Жаров біг із молоддю нарівні.
До слова, хлопці та дівчата змагалися окремо.
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