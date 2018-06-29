Повідомили нову дату змагань з мотокросу у Володимирі-Волинському
Сьогодні, 02:30
Організатори змагань із мотокросу у Володимирі-Волинському назвали нову дату їх проведення – 17-те червня.
Нагадаємо, що змагання були скасовані через погодні умови. Напередодні призначеного дня, трасу для мотокросу затопило після зливи. Про це пише БУГ.
Цьогоріч мотокрос присвятили 14 ОМБр. Головним організатором змагань є володимир-волинський мотоклуб «Віраж ВВ», за підтримки місцевих підприємців. Розпочнуться об 11 годині.
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Нагадаємо, що змагання були скасовані через погодні умови. Напередодні призначеного дня, трасу для мотокросу затопило після зливи. Про це пише БУГ.
Цьогоріч мотокрос присвятили 14 ОМБр. Головним організатором змагань є володимир-волинський мотоклуб «Віраж ВВ», за підтримки місцевих підприємців. Розпочнуться об 11 годині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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