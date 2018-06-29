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Повідомили нову дату змагань з мотокросу у Володимирі-Волинському

Повідомили нову дату змагань з мотокросу у Володимирі-Волинському
Організатори змагань із мотокросу у Володимирі-Волинському назвали нову дату їх проведення – 17-те червня.

Нагадаємо, що змагання були скасовані через погодні умови. Напередодні призначеного дня, трасу для мотокросу затопило після зливи. Про це пише БУГ.

Цьогоріч мотокрос присвятили 14 ОМБр. Головним організатором змагань є володимир-волинський мотоклуб «Віраж ВВ», за підтримки місцевих підприємців. Розпочнуться об 11 годині.


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Теги: Володимир, мотокрос, змагання
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