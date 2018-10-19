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Луцькою вулицею розгулював чоловік з пістолетом

Луцькою вулицею розгулював чоловік з пістолетом
У Луцьку на вулиці Кравчука затримали чоловіка з пістолетом.

Про це інформує патрульна поліція Волині.

2 червня увечері у Луцьку під час відпрацювання орієнтування на вулиці Кравчука поліцейські помітили підозрілу особу.

Під час поверхневої перевірки, інспектори роти ТОР виявили у 28-річного чоловіка предмет схожий на зброю. Наявність відповідних документів, які дозволяють на зберігання та носіння зброї у громадянина були відсутні, також був пошкоджений серійний номер.

На місце події відразу викликали працівників слідчо-оперативної групи для з’ясування усіх обставин.
Луцькою вулицею розгулював чоловік з пістолетом

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Теги: зброя, Луцьк, пістолет
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