Луцькою вулицею розгулював чоловік з пістолетом

У Луцьку на вулиці Кравчука затримали чоловіка з пістолетом.Про це інформує патрульна поліція Волині.2 червня увечері у Луцьку під час відпрацювання орієнтування на вулиці Кравчука поліцейські помітили підозрілу особу.Під час поверхневої перевірки, інспектори роти ТОР виявили у 28-річного чоловіка предмет схожий на зброю. Наявність відповідних документів, які дозволяють на зберігання та носіння зброї у громадянина були відсутні, також був пошкоджений серійний номер.На місце події відразу викликали працівників слідчо-оперативної групи для з’ясування усіх обставин.