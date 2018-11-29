В ЖК «Юпітер» продають останні акційні квартири*





У будинку, який завершать в вересні 2019 року, лишилося три такі квартири. Акція буде тривати лише 10 днів – до 14 червня, - пише



Що за квартири?



Однокімнатні квартири розташовані на верхніх мансардних поверхах. Площа – 60,77 м2.



В квартирі – простора кухня (15,62 м2), великий об’єднаний санвузол, коридор та гардеробна.

Планування мансардної квартири в ЖК «Юпітер»

Житлова площа – 22,36 м2. Такий розмір кімнати дозволяє поділити простір на кілька зон, відділивши місце для сну. Наприклад, за допомогою двостороннього стелажа (як на фото знизу), шафи-купе, ширми, розсувних дверцят тощо.



У всіх квартирах ЖК «Юпітер» – індивідуальне опалення, тепла підлога у санвузлі та на кухні.



Приклад дизайну кімнати в мансардній квартирі ЖК «Юпітер»

Як стверджують спеціалісти, якщо у кімнаті є мансардне вікно – до приміщення потрапляє більше світла. Компанія «Інвестор» провела спеціальне дослідження у мансардних квартирах «Юпітера» – і довела це твердження. Аби дізнатися більше про цей цікавий експеримент – перейдіть за цим посиланням.



Які умови купівлі?



Вартість квартири – $24 900. Забудовник пропонує розстрочку: якщо покупець виплатить половину вартості, решту суми можна виплачувати протягом 24 місяців.



Відтак щомісячний платіж складе $518,75.





Які переваги ЖК «Юпітер»?



ЖК «Юпітер» збудований на межі міста Луцька та села Липини. Комплекс має затишну закриту територію, проте розташований недалеко від міської інфраструктури: поруч є зупинка громадського транспорту. Житло тут ідеально підходить для людей, які хочуть жити за містом, проте не готові відмовитись від атрибутів міського життя.



«Юпітер» має три будинки по 4 поверхи, плюс – мансардний. Два будинки уже здані в експлуатацію та частково заселені.



Кожна квартира має паркомісце, також у комплексі є гостьовий паркінг. Територія охороняється і ведеться цілодобове відеоспостереження.



У «Юпітері» – сучасний благоустрій прибудинкової території, дитячий майданчик та сквер для відпочинку, поруч – водойма.

ЖК «Юпітер»

Аби дізнатися, як зараз виглядає будівельний майданчик «Юпітера», подивіться цей фоторепортаж.



Контакти



Телефон відділу продажів: 096 030 20 10



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в



Сайт: www.investor.lutsk.ua



Facebook: facebook.com/investorlutsk



Instagram: bud.investor





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Однокімнатні квартири в житловому комплексі «Юпітер», який у Липинах зводить Будівельна компанія «Інвестор», продають за акційною ціною $24 900 та з можливістю розстрочки 2 роки.У будинку, який завершать в вересні 2019 року, лишилося три такі квартири. Акція буде тривати лише 10 днів – до 14 червня, - пише Перший Однокімнатні квартири розташовані на верхніх мансардних поверхах. Площа – 60,77 м2.В квартирі – простора кухня (15,62 м2), великий об’єднаний санвузол, коридор та гардеробна.Житлова площа – 22,36 м2. Такий розмір кімнати дозволяє поділити простір на кілька зон, відділивши місце для сну. Наприклад, за допомогою двостороннього стелажа (як на фото знизу), шафи-купе, ширми, розсувних дверцят тощо.У всіх квартирах ЖК «Юпітер» – індивідуальне опалення, тепла підлога у санвузлі та на кухні.Як стверджують спеціалісти, якщо у кімнаті є мансардне вікно – до приміщення потрапляє більше світла. Компанія «Інвестор» провела спеціальне дослідження у мансардних квартирах «Юпітера» – і довела це твердження. Аби дізнатися більше про цей цікавий експеримент – перейдіть за цим посиланням.Вартість квартири – $24 900. Забудовник пропонує розстрочку: якщо покупець виплатить половину вартості, решту суми можна виплачувати протягом 24 місяців.Відтак щомісячний платіж складе $518,75.ЖК «Юпітер» збудований на межі міста Луцька та села Липини. Комплекс має затишну закриту територію, проте розташований недалеко від міської інфраструктури: поруч є зупинка громадського транспорту. Житло тут ідеально підходить для людей, які хочуть жити за містом, проте не готові відмовитись від атрибутів міського життя.«Юпітер» має три будинки по 4 поверхи, плюс – мансардний. Два будинки уже здані в експлуатацію та частково заселені.Кожна квартира має паркомісце, також у комплексі є гостьовий паркінг. Територія охороняється і ведеться цілодобове відеоспостереження.У «Юпітері» – сучасний благоустрій прибудинкової території, дитячий майданчик та сквер для відпочинку, поруч – водойма.Аби дізнатися, як зараз виглядає будівельний майданчик «Юпітера», подивіться цей фоторепортаж.

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