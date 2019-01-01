«Ніхто їх не покриває», – Козак про поліцейських, які вбили 5-річного хлопчика

Сергій Козак прокоментував трагічну ситуацію із 5-річним хлопчиком, якого вбили поліцейські у Переяславі-Хмельницькому.



Про це йшлося у вівторок, 4 червня, під час брифінгу.



Нагадаємо, учора, 3 червня,

Подібні акції відбулися й в інших містах. Активісти вимагали відставки глави МВС Арсена Авакова.



«Я не вбачаю у цій ситуації провини міністра чи голови Нацполіції. Наскільки мені відомо, відсторонили керівництво Переяслав-Хмельницького відділу поліції, цих двох працівників одразу помістили в ізолятор. Ніхто нічого не приховує. Слідство проводить Державне бюро розслідувань», - повідомив Сергій Козак.



Він сказав, що співчуває рідним та близьким хлопчика і засуджує таку поведінку працівників поліції.



«Відсоток негідників у поліції не більший, ніж серед військових, чи у службі безпеки торгового центру, де мені доводилося працювати – це приблизно 1-2 %. Ті поліцейські – вихідці з цього суспільства, ходили з нами в ті самі дитячі садочки, ті самі школи. Це два негідника на більше, ніж стотисячний колектив поліції. Зараз стоїть питання очищення від таких працівників, ніхто їх не покриває», - додав Козак.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Т.в.о. начальника ГУНП у Волинській областіпрокоментував трагічну ситуацію із 5-річним хлопчиком, якого вбили поліцейські у Переяславі-Хмельницькому.Про це йшлося у вівторок, 4 червня, під час брифінгу.Нагадаємо, учора, 3 червня, у Луцьку активісти пікетували Головне управління Національної поліції у Волинській області через смерть 5-річного хлопчика, якого важко поранили поліцейські. Згодом дитина померла.Подібні акції відбулися й в інших містах. Активісти вимагали відставки глави МВС«Я не вбачаю у цій ситуації провини міністра чи голови Нацполіції. Наскільки мені відомо, відсторонили керівництво Переяслав-Хмельницького відділу поліції, цих двох працівників одразу помістили в ізолятор. Ніхто нічого не приховує. Слідство проводить Державне бюро розслідувань», - повідомив Сергій Козак.Він сказав, що співчуває рідним та близьким хлопчика і засуджує таку поведінку працівників поліції.«Відсоток негідників у поліції не більший, ніж серед військових, чи у службі безпеки торгового центру, де мені доводилося працювати – це приблизно 1-2 %. Ті поліцейські – вихідці з цього суспільства, ходили з нами в ті самі дитячі садочки, ті самі школи. Це два негідника на більше, ніж стотисячний колектив поліції. Зараз стоїть питання очищення від таких працівників, ніхто їх не покриває», - додав Козак.

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