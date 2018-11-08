Трьох сталкерів з Луцька затримали у Чорнобильській зоні
Сьогодні, 17:01
У Чорнобильській зоні затримали чотирьох любителів екстриму з Волині, які незаконно проникли на територію зони відчуження з метою екстремального туризму.
Наймолодший 19-річний житель Волинської області, решта мешканці міста Луцьк, 25, 28 та 30 років, - пише ГУНП в Київській області.
На громадян склали адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Матеріали справ направлено до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.
Відділ комунікації поліції в Київській області
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Наймолодший 19-річний житель Волинської області, решта мешканці міста Луцьк, 25, 28 та 30 років, - пише ГУНП в Київській області.
На громадян склали адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Матеріали справ направлено до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.
Відділ комунікації поліції в Київській області
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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