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Трьох сталкерів з Луцька затримали у Чорнобильській зоні

Трьох сталкерів з Луцька затримали у Чорнобильській зоні
У Чорнобильській зоні затримали чотирьох любителів екстриму з Волині, які незаконно проникли на територію зони відчуження з метою екстремального туризму.

Наймолодший 19-річний житель Волинської області, решта мешканці міста Луцьк, 25, 28 та 30 років, - пише ГУНП в Київській області.

На громадян склали адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали справ направлено до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.

Відділ комунікації поліції в Київській області



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Теги: Чорнобиль, сталкери
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