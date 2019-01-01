«Безкарність вбиває»: лучани влаштували мітинг біля управління поліції через смерть 5-річного хлопчика

Кирила з Київщини, який днями помер після поранення поліцейськими.



Нагадаємо, що 31 травня на Київщині



Спочатку проти обох підозрюваних поліцейських відкрили кримінальне провадження за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, а після того, як хлопчик помер - перекваліфікували на тяжчу статтю.



Сьогодні ж, під час мітингу, активісти зазначили, що з'явилась інформація про те, що ніби то поліцейських було троє.



Зауважимо, що у вівторок, 4 червня, на наступний день після смерті Кирила, по всій Україні ініціювали проведення масових акцій протесту під гаслами: «безкарність вбиває» та «Авакова у відставку».



Попередньо, заходи анонсували у соцмережах і закликали людей приходити з іграшками і плакатами. Охочих долучитися до мітингу у Луцьку зібралося багато, серед них були, як громадські діячі, так і представники влади.



Натовп вимагав відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та покарати «безкарність, яка вбиває».



Серед охочих сказати своє слово в пам‘ять про Кирила був і луцький громадський активіст Олексій Кушнєр.



«Ми повинні розуміти, що це - система. Ми не згадуємо про тих людей, які приїхали на виклик, які написали про те, що хлопчик послизнувся і просто вдарився головою об камінь, якби не лікарі і та куля, яка застрягла у його черепі, то цю справу зам‘яли б, як і сотню інших. Коли ми говоримо про Авакова, то не говоримо про нього, як про міністра, ми говоримо за особу, яка є відповідальною за реформу поліції. Батьки Кирила повинні бачити, що вони не лишилися наодинці зі своїм горем, ми разом, усі українці готові відстоювати їхні інтереси і права. Ми також хочемо, аби ці злочинці сіли до в‘язниці і надовго», - зазначив активіст.



Згодом мітингувальники написали червоною та чорною фарбою на землі «Тут - Вбивці». Невдовзі підпалили і димові шашки.



По закінченню акції люди залишили свої плакати на стіні Волинського ГУНП, а іграшки і квіти поклали поруч.



Увесь цей час за мітингом спостерігали правоохоронці.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок, 4 червня, лучани зібрались на мітинг під стінами Головного управління Нацполіції у Волинській області. Люди влаштували акцію протесту в пам'ять про 5-річного хлопчиказ Київщини, який днями помер після поранення поліцейськими.Нагадаємо, що 31 травня на Київщині 5-річному хлопчику поцілили в голову , згодом стало відомо, що фатальний постріл здійснили п'яні поліцейські, які таким чином після роботи розважалися.Спочатку проти обох підозрюваних поліцейських відкрили кримінальне провадження за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, а після того, як хлопчик помер - перекваліфікували на тяжчу статтю.Сьогодні ж, під час мітингу, активісти зазначили, що з'явилась інформація про те, що ніби то поліцейських було троє.Зауважимо, що у вівторок, 4 червня, на наступний день після смерті Кирила, по всій Україні ініціювали проведення масових акцій протесту під гаслами: «безкарність вбиває» та «Авакова у відставку».Попередньо, заходи анонсували у соцмережах і закликали людей приходити з іграшками і плакатами. Охочих долучитися до мітингу у Луцьку зібралося багато, серед них були, як громадські діячі, так і представники влади.Натовп вимагав відставки міністра внутрішніх справта покарати «безкарність, яка вбиває».Серед охочих сказати своє слово в пам‘ять про Кирила був і луцький громадський активіст«Ми повинні розуміти, що це - система. Ми не згадуємо про тих людей, які приїхали на виклик, які написали про те, що хлопчик послизнувся і просто вдарився головою об камінь, якби не лікарі і та куля, яка застрягла у його черепі, то цю справу зам‘яли б, як і сотню інших. Коли ми говоримо про Авакова, то не говоримо про нього, як про міністра, ми говоримо за особу, яка є відповідальною за реформу поліції. Батьки Кирила повинні бачити, що вони не лишилися наодинці зі своїм горем, ми разом, усі українці готові відстоювати їхні інтереси і права. Ми також хочемо, аби ці злочинці сіли до в‘язниці і надовго», - зазначив активіст.Згодом мітингувальники написали червоною та чорною фарбою на землі «Тут - Вбивці». Невдовзі підпалили і димові шашки.По закінченню акції люди залишили свої плакати на стіні Волинського ГУНП, а іграшки і квіти поклали поруч.Увесь цей час за мітингом спостерігали правоохоронці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію