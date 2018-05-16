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«Це зрежисована ситуація», – директор «Луцьктепла» про «кошмарення» підприємства

«Це зрежисована ситуація», – директор «Луцьктепла» про «кошмарення» підприємства
Директор ДКП «Луцьктепло» Валентина Малютіна обурена ситуацією з незрозумілими перевірками підприємства.

Про це йшлося у середу, 5 червня, під час виконкому у Луцькраді.

«Це зрежисована ситуація. Я на місці Сергія Миколайовича (ред. – Дмитрука, заступника начальника відділу економічного розвитку) з його фаховою перевіркою соромилась би виходити. Ми втомилися вам щось пояснювати.

Хочу нагадати присутнім, що ви знаєте про заблоковані рахунки і через інвестиційний рахунок ми проводили операції. 2 місяці тривали безперервні перевірки, скачування персональних даних. Ми готові до перевірок грамотними людьми, з якими можна вести мову», - зауважила Валентина Малютіна.

Вона нагадала, що підприємство має подяку від Міністерства регіонального розвитку та ЄБРР за співпрацю. Також вона щороку проходить аудит.

«У той час я отримую догану за ведення діловодства від Пустовіта. Мені соромно за колег, які озвучують, що у них є завдання щось знайти під час перевірок. Відповідальність за опалювальний сезон несе особисто Григорій Пустовіт і за встановлення лічильників та ІТП, а ще на всіх інших керівниках, які не осмілюються йому заперечити», – наголосила Малютіна.

Наостанок Валентина Малютіна повернула назад Григорію Пустовіту вручену ним же грамоту. Колектив «Луцьктепла» підтримав її виступ оплесками та покинув залу з вигуками «Ганьба!» до керівництва міста.

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Теги: Луцьктепло, Малютіна, Луцьк
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