вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Нову редакцію правопису оскаржили в суді

Нову редакцію правопису оскаржили в суді
До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов до Кабінету Міністрів України про оскарження нової редакції українського правопису.

Про це з посиланням на інформацію прес-служби суду повідомляє "Судова влада".

Позивачка, яка діє в інтересах своєї доньки, - учениці 7-го класу, просить суд визнати протиправною та нечинною Постанову Кабінету Міністрів України №427 від 22 травня 2019 року «Питання українського правопису».

На думку позивачки, уряд, ухвалюючи зміни до правопису, діяв поза межами своїх повноважень та не врахував реального стану розвитку української мови, що ускладнить її вивчення та грамотне використання.

Наразі вирішують питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, правопис, нова редакція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Через два дні з Волині запустять поїзд до моря
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Нову редакцію правопису оскаржили в суді
Сьогодні, 19:07
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 6 червня
Сьогодні, 19:00
Посилять контроль за поведінкою поліцейських з Волині у повсякденному житті
Сьогодні, 18:56
Судили чоловіка, який у Луцьку встромив ножа в груди знайомому
Сьогодні, 18:30
У Луцьку приміщення, яке хотіли знести, пропонують віддати церкві
Сьогодні, 18:17
Схожі новини
З «проєктом», але без «индика»: опублікували повний текст нового українського правопису З «проєктом», але без «индика»: опублікували повний текст нового українського правопису
27 травень, 18:35
Судили чоловіка, який у Луцьку встромив ножа в груди знайомому Судили чоловіка, який у Луцьку встромив ножа в груди знайомому
Сьогодні, 18:30
Волинянин, який крав каструлі у односельчан, ледь не загримів до тюрми Волинянин, який крав каструлі у односельчан, ледь не загримів до тюрми
Сьогодні, 17:09
На Волині підприємство засіяло ріпаком чужих 17 гектарів На Волині підприємство засіяло ріпаком чужих 17 гектарів
04 червень, 22:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі під Луцьком місцеві жителі хочуть облаштувати рекреаційну зону. ВІДЕО
04 червень, 05:08
 1
Нову редакцію правопису оскаржили в суді
Сьогодні, 19:07
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 6 червня
Сьогодні, 19:00
 0
Посилять контроль за поведінкою поліцейських з Волині у повсякденному житті
Сьогодні, 18:56
 0
Судили чоловіка, який у Луцьку встромив ножа в груди знайомому
Сьогодні, 18:30
 0
Медіа
відео
1/8
﻿