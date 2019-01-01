Нову редакцію правопису оскаржили в суді





Про це з посиланням на інформацію прес-служби суду повідомляє "



Позивачка, яка діє в інтересах своєї доньки, - учениці 7-го класу, просить суд визнати протиправною та нечинною Постанову Кабінету Міністрів України №427 від 22 травня 2019 року «Питання українського правопису».



На думку позивачки, уряд, ухвалюючи зміни до правопису, діяв поза межами своїх повноважень та не врахував реального стану розвитку української мови, що ускладнить її вивчення та грамотне використання.



Наразі вирішують питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

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