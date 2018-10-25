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Через негоду декілька сіл на Волині – без світла

Через негоду декілька сіл на Волині – без світла
У ніч на 6 червня в Україні через негоду було знеструмлено 80 населених пунктів у семи областях.

Про це повідомляє прес-служба ДержНС, - пише ТСН.

"Внаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер, дощ, гроза) через спрацювання системи захисту ліній електропередач було знеструмлено 80 населених пунктів у 7 областях, а саме: Херсонська - 18 н.п., Черкаська - 17 н.п., Житомирська - 14 н.п., Київська - 12 н.п., Хмельницька - 9 н.п., Кіровоградська - 6 н.п. та Волинська - 4 н.п", - йдеться у повідомленні

Наразі бригади обленерго відновлюють електропостачання.

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Теги: світло, негода, Волинь
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