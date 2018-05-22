Нашестя кліщів та комарів на Волині: чим небезпечні укуси і як вберегтися





Тому, заклад громадського здоров’я ДУ



З 3500 видів комарів найбільш небезпечними є 10 видів малярійних та немалярійних комарів. Малярійні комарі є переносниками збудника малярії (малярійного плазмодія), що передаються від хворої людини до здорової через укуси малярійних комарів. Хвороба найбільш поширена в країнах з тропічним кліматом. У березні 2019 року зареєстрували випадок малярії у громадянина, який після 2-х місячного перебування в Анголі (країна Південно-заходної Африки) повернувся в Україну. Тому перед поїздкою до тропічних країн, радять звернутися до сімейного лікаря для профілактики цієї хвороби, адже протималярійні препарати треба приймати за кілька тижнів до від’їзду, під час перебування у самій країні та після повернення.



Серед немалярійних комарів є такі, які докучають на відкритій природі, а є й комарі, які живуть в підвальних приміщеннях увесь рік і проникають в квартири через вентиляційні люки. Варто знати, що немалярійні комарі також є переносниками збудників інфекцій, таких як геморагічні лихоманки (Жовта лихоманка, Денге, Чикунгунья), які є завізними з тропічних країн та дирофіляріозу, який за даними МОЗ України, реєструється на 19 адміністративних територіях. Найбільше випадків у м. Києві (140 випадків), а також Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.



На Волині випадки дирофіляріозу почали реєструвати з 2010 року. Захворюваність носить спорадичний характер, за період 2010-2017 років зафіксували 13 випадків (у м.Луцьк та м.Ковель, Луцькому, Любешівському, Ратнівському, Ковельському, Камінь — Каширському, Володимир — Волинському та Ківерцівському районах). У 2018 році був 1 випадок — у Володимир-Волинському районі. У березні 2019 року зареєстрували 1 випадок хвороби у жителя Камінь-Каширського району, котрий проходив військову службу на Сході України.



Найпоширенішими на території України інфекціями, що передаються кліщами є: кліщовий енцефаліт, хвороба Лайма (бореліоз), геморагічна лихоманка Крим-Конго, гранулоцитарний анаплазмоз, ерліхіоз. Щороку лабораторія особливо-небезпечних інфекцій ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» мікроскопічно досліджує 100-300 кліщів знятих з людей, у 25-35% виявлені позитивні знахідки борелій. При плановому моніторингу навколишнього середовища на природно-вогнищеві інфекції дослідили понад 2 тисячі кліщів, у 1% виявлено культуру туляремії (Камінь-Каширський район), крім того дослідили 90 кліщів знятих з людей, у 25 % виявлено клітини морфологічно схожі до борелій. Борелії є збудником хвороби Лайма.



На сьогодні в області встановили майже 130 населених пунктів, де виявляли лаймбореліоз (хворобу Лайма). Недугу виявили у всіх районах та містах та має тенденцію до росту. Наприклад, у 2008 році зареєстрували 5 випадків, а в 2018 році — 44 випадки.



Вже у поточному році лабораторно підтвердили перший випадок захворювання на лаймбореліоз у мешканки одного із сіл Маневицького району та триває епідрозслідування випадку захворювання у дитини, котру вкусив кліщ на території луцького парку.



В 2018 році значно активізувався кліщовий вірусний енцефаліт (КВЕ) — 5 випадків проти 1-го в 2017 році. Хворі КВЕ були у Луцьку та Ратнівському районі (по 2) та Маневицькому районі. Кліщовий вірусний енцефаліт - природно-вогнищеве гостре інфекційне захворювання з переважним ураженням центральної нервової системи, що може призвести до інвалідності, а в окремих випадках – до летальних наслідків. Характерним і важливим для КВЕ є перебування на території природного осередку, в області це Ратнівський район, менше Камінь-Каширський та Ківерцівський райони.



Профілактика інфекцій найчастіше зводиться до попередження розмноження комах, що переносять збудники даних захворювань та захисту від їх нападу.



Ці методи профілактики можна поділити на:



Екологічні — благоустрій водойм, підвальних приміщень, навколосадибних ділянок тощо; екологічні методи мають на меті створення в культурних ландшафтах умов, не придатних для розвитку комарів (осушення заболочених територій, заглиблення берегів водойм, очищення їх від напівзануреної рослинності тощо) та кліщів (комплекс заходів по видаленню сухостою, скошуванню бур’янів, розріджування чагарників).



Фізичні — сюди входить індивідуальний захист людини (перед прогулянкою в парку, лісі, одягайте світлий, щільний одяг та головний убір, а після прогулянки проводьте само- та взаємоогляд на наявність кліщів, не забудьте також оглянути домашніх тварин) та захист помешкання (використання пасок, липучок, протимоскітних сіток).



Хімічні — включають дезінсекцію та використання репелентів.

Дезінсекція — це комплекс профілактичних і винищувальних заходів для знищення і врегулювання кількості комах (комарів, кліщів, тощо) які мають епідеміологічне і санітарно-гігієнічне значення. Тому дуже важливо до почотку роботи літніх оздоровчих закладів для дітей, рекреаційних зон та зон відпочинку провести дезінсекцію приміщень та акарицидну (протикліщеву) обробку території.



Ефективно проти комарів діє й електрофумігатор з платівками, котрий вмикається в розетку. Від тепла інсектицид починає випаровуватися і через 10-12 хвилин навколишні комарі втрачають до Вас інтерес. Радіус дії хорошого фумігатора – 12 квадратних метрів. За годину, до того як маєте лягати спати – прилад краще вимикати.



Репеленти належать до засобів індивідуального захисту. Для профілактики укусів комарів та кліщів є багато гелів, кремів, лосьйонів якими обробляються відкриті ділянки шкіри та одяг (чітко читайте інструкцію-щоб знати від яких видів комах та протягом якого часу захищає даний засіб). Серед новинок — антикомарині браслети, які просочені рослинним екстрактом. Браслет може працювати до ста сорока годин. Щоб продовжити його дію, браслет надягають при виході на вулицю, а вдома намагаються тримати його в герметичному контейнері.



При виявлені укусів кліщами або кровосисними комахами, після якого спостерігається підвищення температури тіла, лихоманка, почервоніння та висипання на шкірі, необхідно терміново звертатись до лікаря-інфекціоніста для проведення якнайшвидшого початку лікування.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Весна цьогоріч видалась дощовою та затяжною. Та й зараз періоди спеки чергуються з опадами, а такі кліматичні умови є сприятливими для підвищеного виплоду комарів та кліщів, для яких характерна весняно-літня сезонність.Тому, заклад громадського здоров’я ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» вирішив розповісти детальніше про те, чим небезпечні укуси комарів і кліщів та як їх уникнути.З 3500 видів комарів найбільш небезпечними є 10 видів малярійних та немалярійних комарів.є переносниками збудника малярії (малярійного плазмодія), що передаються від хворої людини до здорової через укуси малярійних комарів. Хвороба найбільш поширена в країнах з тропічним кліматом. У березні 2019 року зареєстрували випадок малярії у громадянина, який після 2-х місячного перебування в Анголі (країна Південно-заходної Африки) повернувся в Україну. Тому перед поїздкою до тропічних країн, радять звернутися до сімейного лікаря для профілактики цієї хвороби, адже протималярійні препарати треба приймати за кілька тижнів до від’їзду, під час перебування у самій країні та після повернення.Середє такі, які докучають на відкритій природі, а є й комарі, які живуть в підвальних приміщеннях увесь рік і проникають в квартири через вентиляційні люки. Варто знати, що немалярійні комарі також є переносниками збудників інфекцій, таких як геморагічні лихоманки (Жовта лихоманка, Денге, Чикунгунья), які є завізними з тропічних країн та дирофіляріозу, який за даними МОЗ України, реєструється на 19 адміністративних територіях. Найбільше випадків у м. Києві (140 випадків), а також Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.На Волині випадкипочали реєструвати з 2010 року. Захворюваність носить спорадичний характер, за період 2010-2017 років зафіксували 13 випадків (у м.Луцьк та м.Ковель, Луцькому, Любешівському, Ратнівському, Ковельському, Камінь — Каширському, Володимир — Волинському та Ківерцівському районах). У 2018 році був 1 випадок — у Володимир-Волинському районі. У березні 2019 року зареєстрували 1 випадок хвороби у жителя Камінь-Каширського району, котрий проходив військову службу на Сході України.Найпоширенішими на території України інфекціями, що передаються кліщами є: кліщовий енцефаліт, хвороба Лайма (бореліоз), геморагічна лихоманка Крим-Конго, гранулоцитарний анаплазмоз, ерліхіоз. Щороку лабораторія особливо-небезпечних інфекцій ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» мікроскопічно досліджує 100-300 кліщів знятих з людей, у 25-35% виявлені позитивні знахідки борелій. При плановому моніторингу навколишнього середовища на природно-вогнищеві інфекції дослідили понад 2 тисячі кліщів, у 1% виявлено культуру туляремії (Камінь-Каширський район), крім того дослідили 90 кліщів знятих з людей, у 25 % виявлено клітини морфологічно схожі до борелій. Борелії є збудником хвороби Лайма.На сьогодні в області встановили майже 130 населених пунктів, де виявляли. Недугу виявили у всіх районах та містах та має тенденцію до росту. Наприклад, у 2008 році зареєстрували 5 випадків, а в 2018 році — 44 випадки.Вже у поточному році лабораторно підтвердили перший випадок захворювання на лаймбореліоз у мешканки одного із сіл Маневицького району та триває епідрозслідування випадку захворювання у дитини, котру вкусив кліщ на території луцького парку.В 2018 році значно активізувався(КВЕ) — 5 випадків проти 1-го в 2017 році. Хворі КВЕ були у Луцьку та Ратнівському районі (по 2) та Маневицькому районі. Кліщовий вірусний енцефаліт - природно-вогнищеве гостре інфекційне захворювання з переважним ураженням центральної нервової системи, що може призвести до інвалідності, а в окремих випадках – до летальних наслідків. Характерним і важливим для КВЕ є перебування на території природного осередку, в області це Ратнівський район, менше Камінь-Каширський та Ківерцівський райони.Ці методи профілактики можна поділити на:Екологічні — благоустрій водойм, підвальних приміщень, навколосадибних ділянок тощо; екологічні методи мають на меті створення в культурних ландшафтах умов, не придатних для розвитку комарів (осушення заболочених територій, заглиблення берегів водойм, очищення їх від напівзануреної рослинності тощо) та кліщів (комплекс заходів по видаленню сухостою, скошуванню бур’янів, розріджування чагарників).Фізичні — сюди входить індивідуальний захист людини (перед прогулянкою в парку, лісі, одягайте світлий, щільний одяг та головний убір, а після прогулянки проводьте само- та взаємоогляд на наявність кліщів, не забудьте також оглянути домашніх тварин) та захист помешкання (використання пасок, липучок, протимоскітних сіток).Хімічні — включають дезінсекцію та використання репелентів.Дезінсекція — це комплекс профілактичних і винищувальних заходів для знищення і врегулювання кількості комах (комарів, кліщів, тощо) які мають епідеміологічне і санітарно-гігієнічне значення. Тому дуже важливо до почотку роботи літніх оздоровчих закладів для дітей, рекреаційних зон та зон відпочинку провести дезінсекцію приміщень та акарицидну (протикліщеву) обробку території.Ефективно проти комарів діє йз платівками, котрий вмикається в розетку. Від тепла інсектицид починає випаровуватися і через 10-12 хвилин навколишні комарі втрачають до Вас інтерес. Радіус дії хорошого фумігатора – 12 квадратних метрів. За годину, до того як маєте лягати спати – прилад краще вимикати.належать до засобів індивідуального захисту. Для профілактики укусів комарів та кліщів є багато гелів, кремів, лосьйонів якими обробляються відкриті ділянки шкіри та одяг (чітко читайте інструкцію-щоб знати від яких видів комах та протягом якого часу захищає даний засіб). Серед новинок —, які просочені рослинним екстрактом. Браслет може працювати до ста сорока годин. Щоб продовжити його дію, браслет надягають при виході на вулицю, а вдома намагаються тримати його в герметичному контейнері.

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