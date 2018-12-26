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У селі на Волині невідомі скидають нутрощі корів. ФОТО 18+

У селі на Волині невідомі скидають нутрощі корів. ФОТО 18+
У селі Сенкевичівка невідомі скидають тельбухи корів із вантажного автомобіля.

Про це у спільноті «Теревені про Луцьк» повідомила Тетяна Булатевич.

«Машина, що на фото сьогодні в нашому селі скинула нутроші корів,там де проходить колія, де ходять діти по дорозі в школу, де наші діти збирають суницю», – пише волинянка.

«Обуренню немає меж — люди втратили совість.Хочеться всіх попередити — Червона грузова машина 9008 ВНО», – йдеться у дописі.

Жінка зазначила, що ця машина вже не вперше з'являється у цьому районі.

«Якщо хтось з вас (тих, хто скидає нутрощі, – ред.) це прочитає — знайте ми звернулись в поліцію і надіємось, що вам це з рук не зійде», – резюмувала Тетяна Булатевич.

У селі на Волині невідомі скидають нутрощі корів. ФОТО 18+
У селі на Волині невідомі скидають нутрощі корів. ФОТО 18+

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Теги: скандал, нутрощі, інцидент, Волинь
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