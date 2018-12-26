У селі на Волині невідомі скидають нутрощі корів. ФОТО 18+

У селі Сенкевичівка невідомі скидають тельбухи корів із вантажного автомобіля.Про це у спільноті «Теревені про Луцьк» повідомила«Машина, що на фото сьогодні в нашому селі скинула нутроші корів,там де проходить колія, де ходять діти по дорозі в школу, де наші діти збирають суницю», – пише волинянка.«Обуренню немає меж — люди втратили совість.Хочеться всіх попередити — Червона грузова машина 9008 ВНО», – йдеться у дописі.Жінка зазначила, що ця машина вже не вперше з'являється у цьому районі.«Якщо хтось з вас (тих, хто скидає нутрощі, – ред.) це прочитає — знайте ми звернулись в поліцію і надіємось, що вам це з рук не зійде», – резюмувала Тетяна Булатевич.