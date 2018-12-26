У селі на Волині невідомі скидають нутрощі корів. ФОТО 18+
Сьогодні, 18:00
У селі Сенкевичівка невідомі скидають тельбухи корів із вантажного автомобіля.
Про це у спільноті «Теревені про Луцьк» повідомила Тетяна Булатевич.
«Машина, що на фото сьогодні в нашому селі скинула нутроші корів,там де проходить колія, де ходять діти по дорозі в школу, де наші діти збирають суницю», – пише волинянка.
«Обуренню немає меж — люди втратили совість.Хочеться всіх попередити — Червона грузова машина 9008 ВНО», – йдеться у дописі.
Жінка зазначила, що ця машина вже не вперше з'являється у цьому районі.
«Якщо хтось з вас (тих, хто скидає нутрощі, – ред.) це прочитає — знайте ми звернулись в поліцію і надіємось, що вам це з рук не зійде», – резюмувала Тетяна Булатевич.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у спільноті «Теревені про Луцьк» повідомила Тетяна Булатевич.
«Машина, що на фото сьогодні в нашому селі скинула нутроші корів,там де проходить колія, де ходять діти по дорозі в школу, де наші діти збирають суницю», – пише волинянка.
«Обуренню немає меж — люди втратили совість.Хочеться всіх попередити — Червона грузова машина 9008 ВНО», – йдеться у дописі.
Жінка зазначила, що ця машина вже не вперше з'являється у цьому районі.
«Якщо хтось з вас (тих, хто скидає нутрощі, – ред.) це прочитає — знайте ми звернулись в поліцію і надіємось, що вам це з рук не зійде», – резюмувала Тетяна Булатевич.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Як не «підчепити» ботулізм: поради волинських медиків
Сьогодні, 18:11
У селі на Волині невідомі скидають нутрощі корів. ФОТО 18+
Сьогодні, 18:00
На Львівщині блискавка вбила жінку
Сьогодні, 17:50