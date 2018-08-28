Для першокласників у громаді на Волині закупили одномісні парти. ФОТО





Про це повідомляють на



В рамках реалізації проекту "Нова українська школа" на сучасні меблі було отримано субвенцію з державного бюджету 69 тисяч гривень і 34 тисячі гривень виділено з місцевого бюджету.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для першокласників Самарівської ОТГ, які підуть у школу 1 вересня, закупили 80 комплектів учнівських (стіл одномісний і стілець).Про це повідомляють на сайті Самарівської громади.В рамках реалізації проекту "Нова українська школа" на сучасні меблі було отримано субвенцію з державного бюджету 69 тисяч гривень і 34 тисячі гривень виділено з місцевого бюджету.

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