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Для першокласників у громаді на Волині закупили одномісні парти. ФОТО

Для першокласників у громаді на Волині закупили одномісні парти. ФОТО
Для першокласників Самарівської ОТГ, які підуть у школу 1 вересня, закупили 80 комплектів учнівських (стіл одномісний і стілець).

Про це повідомляють на сайті Самарівської громади.

В рамках реалізації проекту "Нова українська школа" на сучасні меблі було отримано субвенцію з державного бюджету 69 тисяч гривень і 34 тисячі гривень виділено з місцевого бюджету.

Для першокласників у громаді на Волині закупили одномісні парти. ФОТО

Для першокласників у громаді на Волині закупили одномісні парти. ФОТО

Для першокласників у громаді на Волині закупили одномісні парти. ФОТО

Для першокласників у громаді на Волині закупили одномісні парти. ФОТО

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Теги: парти, першокласники, Самарівська громада
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