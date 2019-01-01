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За минулі три доби волинські медики 17 разів виїжджали на аварії

За минулі три доби волинські медики 17 разів виїжджали на аварії
На Волині за минулі три доби медики швидкої допомоги здійснили 1263 виїздів, з них 48 – безрезультатні.

Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Здійснили виїздів:

12 – з приводу гострого коронарного синдрому;
17 – з приводу ДТП;
17 – з приводу кримінальний травматизм;
3 – падіння з висоти;
26 – з приводу замінування.

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Теги: медики, швидка, Волинь
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