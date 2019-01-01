За минулі три доби волинські медики 17 разів виїжджали на аварії





Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.



Здійснили виїздів:



12 – з приводу гострого коронарного синдрому;

17 – з приводу ДТП;

17 – з приводу кримінальний травматизм;

3 – падіння з висоти;

26 – з приводу замінування.

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