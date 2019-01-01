За минулі три доби волинські медики 17 разів виїжджали на аварії
Сьогодні, 09:52
На Волині за минулі три доби медики швидкої допомоги здійснили 1263 виїздів, з них 48 – безрезультатні.
Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Здійснили виїздів:
12 – з приводу гострого коронарного синдрому;
17 – з приводу ДТП;
17 – з приводу кримінальний травматизм;
3 – падіння з висоти;
26 – з приводу замінування.
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Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Здійснили виїздів:
12 – з приводу гострого коронарного синдрому;
17 – з приводу ДТП;
17 – з приводу кримінальний травматизм;
3 – падіння з висоти;
26 – з приводу замінування.
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