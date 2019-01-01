Село на Волині два дні сидітиме без газу
Сьогодні, 11:55
На два дні відключать газопостачання в селі П’ятидні Володимир-Волинського району.
Проо це інформує прес-служба «Волиньгазу».
Так, у зв’язку з проведенням ремонтно-профілактичних робіт на газопроводах середнього тиску в селі П’ятидні району буде припинено газопостачання з 10 червня 09:00 год. до 16.00 год. 12 червня 2019 р.
Для проведення пуску газу необхідна присутність споживачів в оселях 12 червня.
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Проо це інформує прес-служба «Волиньгазу».
Так, у зв’язку з проведенням ремонтно-профілактичних робіт на газопроводах середнього тиску в селі П’ятидні району буде припинено газопостачання з 10 червня 09:00 год. до 16.00 год. 12 червня 2019 р.
Для проведення пуску газу необхідна присутність споживачів в оселях 12 червня.
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