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Українець врятував потерпілих у масштабній аварії у Польщі

Українець врятував потерпілих у масштабній аварії у Польщі
Українець врятував декількох учасників трагічної ДТП неподалік Щецина у Польщі.

Нагадаємо, у неділю, 9 червня, на автомагістралі A6 неподалік Щецина у північно-західній Польщі трапилася трагічна дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої загинуло шість осіб. Водночас водії розповіли про героїчний вчинок громадянина України, - пише Польське радіо.

Унаслідок зіткнення загорілося декілька автівок. «Пан Андрій витягнув мене через вікно», - розповіла одна з жінок, котра стала учасницею ДТП.

У трагічному зіткненні взяло участь сім автівок. За дві години сталася також аварія у зустрічному напрямку. Загалом зіткнулося десять автомобілів. Загинуло шестеро людей.

Поліція з’ясувала, що було причиною трагедії. Чоловік, який їхав вантажівкою, не загальмував і в’їхав в інші авто. Сила удару була такою, що частина транспортних засобів загорілася.

За словами однієї з жінок, яка стала учасницею ДТП, її врятував пан Андрій. За словами свідків, коли громадянин України побачив аварію, він вибіг зі свого авто з вогнегасником і допоміг декільком постраждалим. За інформацією Радіо Щецин, йдеться про щонайменше двох жінок та двох дітей.

Загалом у ДТП взяло участь 22 особи. Травми отримали 16 з них. Чотирьох людей було госпіталізовано.

Слідчі затримали водія вантажівки. За подібний вчинок передбачене покарання від 2 до 12 років позбавлення волі. За словами поліції, водій був тверезим.

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Теги: аварія, Польща
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