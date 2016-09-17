Збірна України перемогла Люксембург у відборі на Євро-2020. ФОТО

Руслан Яремчук.



Національна збірна знову виграла у фартовому Львові з розкішною підтримкою трибун. У п’ятницю, 7 червня, підопічні Андрія Шевченка



У гостьовому поєдинку з Люксембургом нам допомогла удача – підопічні Андрія Шевченка вирвали перемогу в компенсований час завдяки автоголу. Цього разу збірна України мусила уникнути недооцінки суперника.



Вже до 5-ї хвилини українці двічі небезпечно атакували штрафний майданчик гостей – в обох випадках у центрі уваги був Євген Коноплянка. Тиск на ворота Люксембургу дуже швидко дав результат. На 6-й хвилині після розіграшу кутового Руслан Маліновський класно подав у карну зону, а Роман Яремчук виграв верхову боротьбу та переправив м’яч у сітку! Гол у другому матчі поспіль!



Незабаром “синьо-жовті” могли й подвоїти перевагу, коли Коноплянка виконав точний навіс з кутового на голову Тарасу Степаненку – лідер "Шахтаря" влучив у поперечину. Аналогічний кутовий з іншого флангу завершився ударом Тараса в сантиметрах над воротами. Між цими епізодами Олександр Зінченко випадково вирвався на зустріч з голкіпером, але не зумів його переграти.



Люксембург відповів також гостро. Баррейро Мартінс і Жерсон Родрігес в дотик били після прострілів з правого флангу – м’яч щоразу розминався зі стійкою з зовнішньої сторони. Гості старалися та організували пару непоганих атак. Капітан “левів” Лорен Янс декілька разів розрізав правий фланг нашої оборони, але в завершенні йому не щастило: або влучність підводила, або Пятов рятував.



Ініціатива все одно була на боці України. Головним творцем моментів у першому таймі виступав Євген Коноплянка, який не соромився впевнено протягувати м’яч повз суперників. Це приносило гостроту. В одному з епізодів Коно перехопив передачу на чужій половині поля та заробив стандарт. Руслан Маліновський розрядив гармату під поперечину – знову потягнув воротар.



Перед перервою Люксембург відквитав один гол зусиллями Крістофера Мартінса, який точним ударом головою направив м’яч у дальній кут наших воріт. На щастя, лайнсмен зафіксував у нього офсайд. Рішення арбітра досить суперечливе, можливо, там і не було положення поза грою. У будь-якому разі Україна пішла на відпочинок з перевагою в рахунку.



Друга половина зустрічі розпочалася з моменту Віктора Циганкова – діагональний рейд з флангу до штрафного майданчика та удар по центру воріт Люксембургу. Хвилинами потому Роман Яремчук міг оформляти дубль, але не скористався класним закиданням з глибини від Віталія Миколенка. А потім герой зустрічі бездарним ударом зажував реактивну контратаку.



Гості знову гостро огризнулися. Венсан Тілль зі штрафного пробив точно в “шістку” – Андрій Пятов в ефектному стрибку перевів сферу на кутовий. Жерсон Родрігес в стилі Коноплянки змістився справа в центр і пробив у площину. Наш голкіпер грамотно вибрав позицію, без проблем забравши м’яч до рук.



Коно спробував показати, як це робиться, але і його удар парирував воротар. Потім Євген вже подавав – знову на Степаненка, знову Тарасу трішки не вистачило. Чергова контратака завершилася не так, як хотілося, адже Олександр Зінченко у завершальній фазі просто штовхнув м’яч у воротаря.







Кінцівка зустрічі була напруженою, Андрію Пятову ще не раз доводилося вступати у гру. Все ж до фінального свистка рахунок не змінився – Україна перемогла 1:0. “Синьо-жовті” набрали 10 очок і залишилися лідером групи В. Відрив від конкурентів складає вже 6 пунктів. Люксембург зберіг за собою другу сходинку – 4 бали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10 червня Україна перемогла Люксембург у четвертому турі кваліфікації до чемпіонату Європи – 1:0. Вирішальний гол забивНаціональна збірна знову виграла у фартовому Львові з розкішною підтримкою трибун. У п’ятницю, 7 червня, підопічні розбили Сербію , а тепер здолали Люксембург, зробивши важливий крок до Євро-2020, – передає Футбол 24 У гостьовому поєдинку з Люксембургом нам допомогла удача – підопічні Андрія Шевченка вирвали перемогу в компенсований час завдяки автоголу. Цього разу збірна України мусила уникнути недооцінки суперника.Вже до 5-ї хвилини українці двічі небезпечно атакували штрафний майданчик гостей – в обох випадках у центрі уваги був. Тиск на ворота Люксембургу дуже швидко дав результат. На 6-й хвилині після розіграшу кутовогокласно подав у карну зону, а Роман Яремчук виграв верхову боротьбу та переправив м’яч у сітку! Гол у другому матчі поспіль!Незабаром “синьо-жовті” могли й подвоїти перевагу, коли Коноплянка виконав точний навіс з кутового на голову– лідер "Шахтаря" влучив у поперечину. Аналогічний кутовий з іншого флангу завершився ударом Тараса в сантиметрах над воротами. Між цими епізодамивипадково вирвався на зустріч з голкіпером, але не зумів його переграти.Люксембург відповів також гостро.в дотик били після прострілів з правого флангу – м’яч щоразу розминався зі стійкою з зовнішньої сторони. Гості старалися та організували пару непоганих атак. Капітан “левів”декілька разів розрізав правий фланг нашої оборони, але в завершенні йому не щастило: або влучність підводила, аборятував.Ініціатива все одно була на боці України. Головним творцем моментів у першому таймі виступав Євген Коноплянка, який не соромився впевнено протягувати м’яч повз суперників. Це приносило гостроту. В одному з епізодівперехопив передачу на чужій половині поля та заробив стандарт. Руслан Маліновський розрядив гармату під поперечину – знову потягнув воротар.Перед перервою Люксембург відквитав один гол зусиллями Крістофера Мартінса, який точним ударом головою направив м’яч у дальній кут наших воріт. На щастя, лайнсмен зафіксував у нього офсайд. Рішення арбітра досить суперечливе, можливо, там і не було положення поза грою. У будь-якому разі Україна пішла на відпочинок з перевагою в рахунку.Друга половина зустрічі розпочалася з моменту Віктора Циганкова – діагональний рейд з флангу до штрафного майданчика та удар по центру воріт Люксембургу. Хвилинами потому Роман Яремчук міг оформляти дубль, але не скористався класним закиданням з глибини від. А потім герой зустрічі бездарним ударом зажував реактивну контратаку.Гості знову гостро огризнулися.зі штрафного пробив точно в “шістку” – Андрій Пятов в ефектному стрибку перевів сферу на кутовий. Жерсон Родрігес в стилі Коноплянки змістився справа в центр і пробив у площину. Наш голкіпер грамотно вибрав позицію, без проблем забравши м’яч до рук.Коно спробував показати, як це робиться, але і його удар парирував воротар. Потім Євген вже подавав – знову на Степаненка, знову Тарасу трішки не вистачило. Чергова контратака завершилася не так, як хотілося, адже Олександр Зінченко у завершальній фазі просто штовхнув м’яч у воротаря.Кінцівка зустрічі була напруженою, Андрію Пятову ще не раз доводилося вступати у гру. Все ж до фінального свистка рахунок не змінився – Україна перемогла 1:0. “Синьо-жовті” набрали 10 очок і залишилися лідером групи В. Відрив від конкурентів складає вже 6 пунктів. Люксембург зберіг за собою другу сходинку – 4 бали.

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