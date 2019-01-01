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Жителів Володимира-Волинського просять обрати туристичний логотип міста. ФОТО

Жителів Володимира-Волинського просять обрати туристичний логотип міста. ФОТО
11-го червня учасники оргкомітету конкурсу на визначення кращого туристичного логотипу та гасла Володимира-Волинського відібрали 10 кращих робіт.

Всього на конкурс було подано їх близько 40, - пише БУГ.

Завдання відібрати кращі логотипи було важким, проте з ними присутні на засіданні справилися. Відбирали роботи заступник міського голови Лариса Кулікова, начальник відділу культури і туризму Роман Віслобоков, художниця і викладач педагогічного коледжу Тетяна Токарєва-Асмолкова, розробник логотипу Львова Юрій Крукевич та інші.

На засіданні обрали 10, на думку пристуніх, найкращих варіантів, звернувши увагу на те, що логотип не повинен бути дуже складним і має містити закодовану інформацію про величну історію міста.

Далі, зазначили на засіданні, справа за громадськістю. Уже розпочалося голосування за кращий варіант туристичного логотипу та гасла міста. Проголосувати можна, заповнивши форму.

Конкурс проходитиме до 30-го червня. За підсумками голосування відберуть один логотип.

Десять логотипів, які пройшли відбір і потрапили до голосування:

Нагадаємо, що переможець конкурсу отримає грошову винагороду у сумі 10 000 гривень.


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Теги: Володимир, логотип, голосування
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