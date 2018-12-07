Зірвались у гірську річку: на Закарпатті у аварії загинули 5 людей
Сьогодні, 09:46
На Закарпатті під час грози в річку впав вантажний автомобіль-лісовоз, в салоні якого перебували п'ятеро людей.
Про це у вівторок, 11 червня, - повідомив портал Новини Закарпаття.
Зазначається, що жителі села Тарасівка Тячівського району вирушили на заготівлю дров. Під час повернення додому водій автомобіля ЗІЛ-131 не впорався з керуванням через складні погодні умови. В результаті аварії всі п'ятеро людей загинули, з них двоє - співробітники лісгоспу.
Знайдено тіла чотирьох осіб, пошуки п'ятого загиблого тривають.
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Про це у вівторок, 11 червня, - повідомив портал Новини Закарпаття.
Зазначається, що жителі села Тарасівка Тячівського району вирушили на заготівлю дров. Під час повернення додому водій автомобіля ЗІЛ-131 не впорався з керуванням через складні погодні умови. В результаті аварії всі п'ятеро людей загинули, з них двоє - співробітники лісгоспу.
Знайдено тіла чотирьох осіб, пошуки п'ятого загиблого тривають.
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