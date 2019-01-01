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На Волині затримали контрабандистів з 7 пакунками сигарет

На Волині затримали контрабандистів з 7 пакунками сигарет
Неподалік українсько-польського кордону прикордонники відділу «Коритниця» затримали чоловіка із засобами для непомітного подолання контрольно-слідової смуги.

Правоохоронці одразу розпочали пошуки спільників правопорушника та виявлення контрабандного товару, - інформує прес-служба Держприкордонслужба України.

Згодом, за кількасот метрів від держрубежу, знайшли покинуті 7 пакунків із сигаретами. Також знайшли автомобіль із двома особами.

Наразі встановлюють причетних до спроби незаконного переміщення тютюнових виробів до сусідньої країни.

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Теги: контрабанда, сигарети
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