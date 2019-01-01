На Волині затримали контрабандистів з 7 пакунками сигарет





Правоохоронці одразу розпочали пошуки спільників правопорушника та виявлення контрабандного товару, - інформує прес-служба Держприкордонслужба України.



Згодом, за кількасот метрів від держрубежу, знайшли покинуті 7 пакунків із сигаретами. Також знайшли автомобіль із двома особами.



Наразі встановлюють причетних до спроби незаконного переміщення тютюнових виробів до сусідньої країни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неподалік українсько-польського кордону прикордонники відділу «Коритниця» затримали чоловіка із засобами для непомітного подолання контрольно-слідової смуги.Правоохоронці одразу розпочали пошуки спільників правопорушника та виявлення контрабандного товару, - інформує прес-служба Держприкордонслужба України.Згодом, за кількасот метрів від держрубежу, знайшли покинуті 7 пакунків із сигаретами. Також знайшли автомобіль із двома особами.Наразі встановлюють причетних до спроби незаконного переміщення тютюнових виробів до сусідньої країни.

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