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«ПортCity» запрошує на Школу роллера*

«ПортCity» запрошує на Школу роллера*
Щосереди на арені розваг «Generator City», що у ТРЦ «ПортCity» – Школа роллера.

"В школі Ви не лише навчитеся кататися на ролика, а й зможете навчитись виконувати трюки, а згодом, як кращі випускники школи, виступити на показових шоу", - зазначають організатори.

тож усіх хочих авчитись кататись на роликах чекають о 19:00.

Попередній запис за телефоном: 067 334 50 86, (0332) 78 78 86.

«ПортCity» запрошує на Школу роллера*

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