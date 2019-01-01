«ПортCity» запрошує на Школу роллера*





"В школі Ви не лише навчитеся кататися на ролика, а й зможете навчитись виконувати трюки, а згодом, як кращі випускники школи, виступити на показових шоу", - зазначають організатори.



тож усіх хочих авчитись кататись на роликах чекають о 19:00.



Попередній запис за телефоном: 067 334 50 86, (0332) 78 78 86.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Щосереди на арені розваг «Generator City», що у ТРЦ «ПортCity» – Школа роллера."В школі Ви не лише навчитеся кататися на ролика, а й зможете навчитись виконувати трюки, а згодом, як кращі випускники школи, виступити на показових шоу", - зазначають організатори.тож усіх хочих авчитись кататись на роликах чекають о 19:00.Попередній запис за телефоном: 067 334 50 86, (0332) 78 78 86.

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