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Дитина, яку збила автівка у Луцьку на Молоді, знаходиться в реанімації

Дитина, яку збила автівка у Луцьку на Молоді, знаходиться в реанімації
13-річний лучанин, який постраждав внаслідок ДТП, що трапилася у Луцьку на проспекту Молоді учора, 11 червня, перебуває у одному із відділень інтенсивної терапії Волинської обласної дитячої лікарні.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив головний лікар Волинського обласного дитячого територіального медичного об'єднання Сергій Ляшенко.

Зі слів медика, у результаті аварії дитина отримала політравму (множинні травми), закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, переломи тазу та гематому селезінки.

«За станом на сьогодні хлопчик знаходиться на консервативному лікуванні, тому що у випадку якби протягом доби відбулося загострення клінічних проявів, дитину довелося би оперувати. Наразі стан пацієнта можна розцінювати як такий, що має помірну позитивну динаміку. Поки що хлопчик перебуває на лікуванні у відділення інтенсивної терапії №1», - розповідає Сергій Ляшенко.

Лікар зазначив, що поки робити якісь прогнози щодо подальшого лікування чи стану дитини – рано. Однак, зауважив, що медики сподіваються, що розрив селезінки капсулюється, а тому оперативного втручання вдасться уникнути.

«Важливо одне. Прогнози – позитивні», - резюмував Сергій Ляшенко.

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждала дитина, трапилася учора, 11 червня, близько 13.30 на проспекті Молоді в Луцьку. Зі слів очевидців, на пішохідному переході, навпроти піцерії «Соло», маршрутка пропускала школяра, який переходив дорогу. В цей час з-за маршрутки виїхав легковик. Водій, вочевидь, не бачив дитину та не встиг загальмувати. Внаслідок удару дитину відкинуло на декілька метрів. Постраждалого забрали у лікарню.

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Теги: аварія, Луцьк, Молоді
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