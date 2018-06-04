Показали ковельський вокзал із висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 16:45
Опублікували відео із дрону, на якому зображений вокзал у місті Ковель.
Його можна переглянути на сторінці Alexander Shtoyna у Facebook.
«Ранковий Ковель. Вокзал. Поки місто не проснулось», – пише Олександр.
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Його можна переглянути на сторінці Alexander Shtoyna у Facebook.
«Ранковий Ковель. Вокзал. Поки місто не проснулось», – пише Олександр.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Показали новий ролик про Луцьк, який зняли з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
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