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Показали ковельський вокзал із висоти пташиного польоту. ВІДЕО

Показали ковельський вокзал із висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Опублікували відео із дрону, на якому зображений вокзал у місті Ковель.

Його можна переглянути на сторінці Alexander Shtoyna у Facebook.

«Ранковий Ковель. Вокзал. Поки місто не проснулось», – пише Олександр.

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Теги: дрон, відео, Ковель
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