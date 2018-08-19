УЖК компенсувала вартість робіт: мешканці будинку, де в під'їзді провалилась підлога, залатали провалля





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Нагадаємо, у п’ятницю, 7-го червня, люди повідомили УЖК про провалля та необхідність негайного ремонту. Отримали відповідь, що аварійної бригади немає і щось зробити можуть лише з понеділка та порадили покласти старі двері.



Мешканці під’їзду вирішили не чекати. Закупили матеріали та самостійно взялися за роботу. Про подію розповіли у фейсбук та журналістам БУГу.





Жителі будинку згодом розповіли, що ввечері таки приїхали представники УЖК та оглянули під’їзд. У понеділок, 10-го червня, хлопці, які виконували ремонтні роботи, уклали з управляючою компанією договір.



УЖК оплатила виконання робіт та компенсувала вартість матеріалів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Управляюча житлова компанія заплатила мешканцям будинку в Нововолинську на бульварі Шевченка, 27 за ремонт підлоги, що провалилася в під’їзді Про це пише БУГ Нагадаємо, у п’ятницю, 7-го червня, люди повідомили УЖК про провалля та необхідність негайного ремонту. Отримали відповідь, що аварійної бригади немає і щось зробити можуть лише з понеділка та порадили покласти старі двері.Мешканці під’їзду вирішили не чекати. Закупили матеріали та самостійно взялися за роботу. Про подію розповіли у фейсбук та журналістам БУГу.Жителі будинку згодом розповіли, що ввечері таки приїхали представники УЖК та оглянули під’їзд. У понеділок, 10-го червня, хлопці, які виконували ремонтні роботи, уклали з управляючою компанією договір.УЖК оплатила виконання робіт та компенсувала вартість матеріалів.

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