вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

УЖК компенсувала вартість робіт: мешканці будинку, де в під'їзді провалилась підлога, залатали провалля

УЖК компенсувала вартість робіт: мешканці будинку, де в під'їзді провалилась підлога, залатали провалля
Управляюча житлова компанія заплатила мешканцям будинку в Нововолинську на бульварі Шевченка, 27 за ремонт підлоги, що провалилася в під’їзді.

Про це пише БУГ.

Нагадаємо, у п’ятницю, 7-го червня, люди повідомили УЖК про провалля та необхідність негайного ремонту. Отримали відповідь, що аварійної бригади немає і щось зробити можуть лише з понеділка та порадили покласти старі двері.

Мешканці під’їзду вирішили не чекати. Закупили матеріали та самостійно взялися за роботу. Про подію розповіли у фейсбук та журналістам БУГу.

УЖК компенсувала вартість робіт: мешканці будинку, де в під'їзді провалилась підлога, залатали провалля
УЖК компенсувала вартість робіт: мешканці будинку, де в під'їзді провалилась підлога, залатали провалля
УЖК компенсувала вартість робіт: мешканці будинку, де в під'їзді провалилась підлога, залатали провалля

Жителі будинку згодом розповіли, що ввечері таки приїхали представники УЖК та оглянули під’їзд. У понеділок, 10-го червня, хлопці, які виконували ремонтні роботи, уклали з управляючою компанією договір.

УЖК оплатила виконання робіт та компенсувала вартість матеріалів.

УЖК компенсувала вартість робіт: мешканці будинку, де в під'їзді провалилась підлога, залатали провалля
УЖК компенсувала вартість робіт: мешканці будинку, де в під'їзді провалилась підлога, залатали провалля
УЖК компенсувала вартість робіт: мешканці будинку, де в під'їзді провалилась підлога, залатали провалля
УЖК компенсувала вартість робіт: мешканці будинку, де в під'їзді провалилась підлога, залатали провалля

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: провалля, підлога, під'їзд, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Собака, яку виснаженою забрали у господаря, досі шукає нову домівку. ВІДЕО
Сьогодні, 22:24
Волиняни взяли «золото» та «срібло» на чемпіонаті світу з пауерліфтингу. ФОТО
Сьогодні, 21:51
УЖК компенсувала вартість робіт: мешканці будинку, де в під'їзді провалилась підлога, залатали провалля
Сьогодні, 21:27
Поблизу Луцька зіткнулись легковик та мікроавтобус, автомобілі сильно потрощені. ФОТО
Сьогодні, 21:05
У спеку на Волині діють пункти відстою вантажівок. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 20:43
Схожі новини
У Нововолинську в під'їзді будинку обвалилася підлога, коли заходила мама з візочком. ВІДЕО У Нововолинську в під'їзді будинку обвалилася підлога, коли заходила мама з візочком. ВІДЕО
08 червень, 01:16
У місті на Волині – небезпечна діра посеред дороги. ФОТО У місті на Волині – небезпечна діра посеред дороги. ФОТО
19 серпень, 2018, 16:41
Показали розбудову заводу на Волині з висоти пташиного польоту. ВІДЕО Показали розбудову заводу на Волині з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
11 червень, 04:38
Розповіли, чи можна купатись в озері Нововолинська Розповіли, чи можна купатись в озері Нововолинська
10 червень, 15:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Собака, яку виснаженою забрали у господаря, досі шукає нову домівку. ВІДЕО
Сьогодні, 22:24
 0
Волиняни взяли «золото» та «срібло» на чемпіонаті світу з пауерліфтингу. ФОТО
Сьогодні, 21:51
 0
УЖК компенсувала вартість робіт: мешканці будинку, де в під'їзді провалилась підлога, залатали провалля
Сьогодні, 21:27
 0
Поблизу Луцька зіткнулись легковик та мікроавтобус, автомобілі сильно потрощені. ФОТО
Сьогодні, 21:05
 0
У спеку на Волині діють пункти відстою вантажівок. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 20:43
 0
Медіа
відео
1/8
﻿