УЖК компенсувала вартість робіт: мешканці будинку, де в під'їзді провалилась підлога, залатали провалля
Сьогодні, 21:27
Управляюча житлова компанія заплатила мешканцям будинку в Нововолинську на бульварі Шевченка, 27 за ремонт підлоги, що провалилася в під’їзді.
Про це пише БУГ.
Нагадаємо, у п’ятницю, 7-го червня, люди повідомили УЖК про провалля та необхідність негайного ремонту. Отримали відповідь, що аварійної бригади немає і щось зробити можуть лише з понеділка та порадили покласти старі двері.
Мешканці під’їзду вирішили не чекати. Закупили матеріали та самостійно взялися за роботу. Про подію розповіли у фейсбук та журналістам БУГу.
Жителі будинку згодом розповіли, що ввечері таки приїхали представники УЖК та оглянули під’їзд. У понеділок, 10-го червня, хлопці, які виконували ремонтні роботи, уклали з управляючою компанією договір.
УЖК оплатила виконання робіт та компенсувала вартість матеріалів.
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Про це пише БУГ.
Нагадаємо, у п’ятницю, 7-го червня, люди повідомили УЖК про провалля та необхідність негайного ремонту. Отримали відповідь, що аварійної бригади немає і щось зробити можуть лише з понеділка та порадили покласти старі двері.
Мешканці під’їзду вирішили не чекати. Закупили матеріали та самостійно взялися за роботу. Про подію розповіли у фейсбук та журналістам БУГу.
Жителі будинку згодом розповіли, що ввечері таки приїхали представники УЖК та оглянули під’їзд. У понеділок, 10-го червня, хлопці, які виконували ремонтні роботи, уклали з управляючою компанією договір.
УЖК оплатила виконання робіт та компенсувала вартість матеріалів.
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