День Веремія: що можна та не можна робити 13 червня

13 червня у народному календарі відзначають день Веремія. У церкві вшановувалась пам'ять святого Єрма (Веремія) одного із сімдесяти апостолів.Іменини сьогодні святкують: Борис, Христина, Роман.– Ніч тепла – чекайте доброго врожаю овочів.– Вранці 13 червня туман – до грибного літа.– Зозуля голосно кує – ознака того, що незабаром встановиться гарна погода.– Дощ йде 13 червня – значить, урожай буде небагатим.– Павуки почали 13 червня плести павутину – чекайте доброї погоди і потепління.– Сильна роса – до ясного дня.Сьогодні звичайний день, тож можна прибиратися в будинках, працювати на городах, займатися дрібною домашньою роботою.У цей день не можна сваритися із сусідами та близькими, адже якщо здійняти сварку, то увесь місяць сваритиметесь.