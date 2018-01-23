У Луцьку муніципали «трусили» людей, які торгують на вулиці





Про це повідомили у прес-службі муніципальної варти Луцькради.



Так, 11 червня інспектори склали три адміністративні протоколи за ст. 152 КУпАП на людей, котрі торгували у невстановлених місцях (вул.Львівська, Конякіна, район Північного ринку), що заборонено правилами благоустрою міста Луцька.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани масово скаржаться муніципалам на несанкціоновану торгівлю по місту.Про це повідомили у прес-службі муніципальної варти Луцькради.Так, 11 червня інспектори склали три адміністративні протоколи за ст. 152 КУпАП на людей, котрі торгували у невстановлених місцях (вул.Львівська, Конякіна, район Північного ринку), що заборонено правилами благоустрою міста Луцька.

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