14 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні святкує день народження журналістка, громадська діячка Марія Доманська (на фото).
Вітаємо її, а також сьогоднішніх іменинників – чоловіків з іменами Денис, Харитон, Валеріан.
Щиро зичимо усім міцного здоров'я, любові й достатку.
14 червня 1724 року костел Петра і Павла, що у Луцьку, зазнав великої пожежі. Упродовж наступних років, аж до 1730-го, велася докорінна відбудова за участю архітектора-єзуїта Павла Гіжицького.
Після цього храм набув зовсім іншого вигляду. Щоб зберегти ослаблені пожежею стіни, її оббудували галереями і нартексом із музичними хорами; встановили дві зовнішні вежі.
14 червня 1931-го – день смерті видатного українського політичного діяча, історика, філософа, публіциста В’ячеслава Липинського, який родом із волинського села Затурці, що у Локачинському районі.
У цей день 2002 року вночі з луцького Свято-Троїцького собору була викрадена ікона Іверської Божої Матері ХІХ століття.
Всесвітній день донора крові — досить нове свято, яке відзначає багато країн. Воно було засновано під егідою ООН в травні 2005 року на Всесвітній асамблеї охорони здоров'я в Женеві. Наразі його святкують 14 червня. Саме цього дня в 1868 році австрійський лікар Карл Ландштейнер відкрив групи крові людини.
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Вітаємо її, а також сьогоднішніх іменинників – чоловіків з іменами Денис, Харитон, Валеріан.
Щиро зичимо усім міцного здоров'я, любові й достатку.
14 червня 1724 року костел Петра і Павла, що у Луцьку, зазнав великої пожежі. Упродовж наступних років, аж до 1730-го, велася докорінна відбудова за участю архітектора-єзуїта Павла Гіжицького.
Після цього храм набув зовсім іншого вигляду. Щоб зберегти ослаблені пожежею стіни, її оббудували галереями і нартексом із музичними хорами; встановили дві зовнішні вежі.
14 червня 1931-го – день смерті видатного українського політичного діяча, історика, філософа, публіциста В’ячеслава Липинського, який родом із волинського села Затурці, що у Локачинському районі.
У цей день 2002 року вночі з луцького Свято-Троїцького собору була викрадена ікона Іверської Божої Матері ХІХ століття.
Всесвітній день донора крові — досить нове свято, яке відзначає багато країн. Воно було засновано під егідою ООН в травні 2005 року на Всесвітній асамблеї охорони здоров'я в Женеві. Наразі його святкують 14 червня. Саме цього дня в 1868 році австрійський лікар Карл Ландштейнер відкрив групи крові людини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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