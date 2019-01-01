Розповіли, за яким принципом визначають порядок ремонту дворів та доріг Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 12:48
Жодна із доріг чи прибудинкових територій, які мають ремонтуватися у Луцьку, не мають пріоритетів.
Про це 13 червня під час прямого ефіру ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» на 12 каналі розповів член виконавчого комітету Луцькради Михайло Щур, – пише Конкурент.
З його слів, із переліку вулиць, які приймаються і додаються як додаток до програм, жодна вулиця не має пріоритету.
«Є просто затверджений перелік. Вулиці обстежуються і було би цілком логічно, якщо би департамент ЖКГ, подаючи ті чи ті пропозиції щодо переліку вулиць, докладав відповідні документи, або хоча би відображав їх у пояснюючій записці. І для депутатського корпусу, і для лучан це було би значно простіше», – прокоментував Михайло Щур.
Своєю чергою начальник відділу інженерно-транспортної інфраструктури департаменту ЖКГ Луцькради Володимир Козел зауважив, що працівники департаменту постійно проводять обстеження як вулиць, так і прибудинкових територій за зверненням громадян і у сезон.
«Складаємо список і подаємо на розгляд депутатам Луцької міської ради. Минулого року список був близько 160 об’єктів, а затвердили 64. Яка пріоритетність? Я не депутат, тому не можу сказати», – зауважив Володимир Козел.
Гостя студії депутатка Луцької міської ради Алла Надточій зауважила, що депутати бачать у проектах рішень вже кінцеві списки, які вже відібрані, і не всіма депутатами.
«Двічі, за першої влади, яка в нас була, коли був мер, і при сьогоднішній «батьківщино-укропівській» більшості я казала зробити карту доріг та дворів нашого міста, де визначені вже вкрай гарячі точки», – розповіла депутатка міської ради.
Також, з її слів, пріоритетність ремонтів визначається в окремих кабінетах окремими людьми.
«Точно не депутатами, які загалом сидять і приймають рішення на сесії. Далеко до сесії вже є вирішені ці питання і є домовленості якість», – додала Алла Надточій та підкреслила, що є випадки, коли об’єкти із списків, які не виконані в попередніх роках, зникають у нових списках.
Депутатці заперечив її колега Андрій Козюра.
«По-перше, це абсолютна неправда. По-друге, ніхто, крім депутатів не має права затверджувати програми. Це виключно компетенція Луцької міської ради, куди входять усі депутати. Порядок визначення цих територій ні при Богданові Павловичу (Шибі – К.), ні при Миколі Ярославовичу (Романюку –К.), ні при зараз, коли під головуванням Пустовіта відбувається, нічим не відрізняється. Він таким був, є і залишається», – переконаний Андрій Козюра.
Також він додав, що якщо депутат має запитання до переліку, то він може поїхати і подивитися кожну прибудинкову територію, ділянку дороги і поставити питання, чому одна вулиця в переліку, а інша – ні.
«Дай Боже сил, енергії і ресурсів, щоб все закрити, адже бюджет такий, що його не вистачає», – додав депутат Луцькради.
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Про це 13 червня під час прямого ефіру ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» на 12 каналі розповів член виконавчого комітету Луцькради Михайло Щур, – пише Конкурент.
З його слів, із переліку вулиць, які приймаються і додаються як додаток до програм, жодна вулиця не має пріоритету.
«Є просто затверджений перелік. Вулиці обстежуються і було би цілком логічно, якщо би департамент ЖКГ, подаючи ті чи ті пропозиції щодо переліку вулиць, докладав відповідні документи, або хоча би відображав їх у пояснюючій записці. І для депутатського корпусу, і для лучан це було би значно простіше», – прокоментував Михайло Щур.
Своєю чергою начальник відділу інженерно-транспортної інфраструктури департаменту ЖКГ Луцькради Володимир Козел зауважив, що працівники департаменту постійно проводять обстеження як вулиць, так і прибудинкових територій за зверненням громадян і у сезон.
«Складаємо список і подаємо на розгляд депутатам Луцької міської ради. Минулого року список був близько 160 об’єктів, а затвердили 64. Яка пріоритетність? Я не депутат, тому не можу сказати», – зауважив Володимир Козел.
Гостя студії депутатка Луцької міської ради Алла Надточій зауважила, що депутати бачать у проектах рішень вже кінцеві списки, які вже відібрані, і не всіма депутатами.
«Двічі, за першої влади, яка в нас була, коли був мер, і при сьогоднішній «батьківщино-укропівській» більшості я казала зробити карту доріг та дворів нашого міста, де визначені вже вкрай гарячі точки», – розповіла депутатка міської ради.
Також, з її слів, пріоритетність ремонтів визначається в окремих кабінетах окремими людьми.
«Точно не депутатами, які загалом сидять і приймають рішення на сесії. Далеко до сесії вже є вирішені ці питання і є домовленості якість», – додала Алла Надточій та підкреслила, що є випадки, коли об’єкти із списків, які не виконані в попередніх роках, зникають у нових списках.
Депутатці заперечив її колега Андрій Козюра.
«По-перше, це абсолютна неправда. По-друге, ніхто, крім депутатів не має права затверджувати програми. Це виключно компетенція Луцької міської ради, куди входять усі депутати. Порядок визначення цих територій ні при Богданові Павловичу (Шибі – К.), ні при Миколі Ярославовичу (Романюку –К.), ні при зараз, коли під головуванням Пустовіта відбувається, нічим не відрізняється. Він таким був, є і залишається», – переконаний Андрій Козюра.
Також він додав, що якщо депутат має запитання до переліку, то він може поїхати і подивитися кожну прибудинкову територію, ділянку дороги і поставити питання, чому одна вулиця в переліку, а інша – ні.
«Дай Боже сил, енергії і ресурсів, щоб все закрити, адже бюджет такий, що його не вистачає», – додав депутат Луцькради.
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