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Розповіли, за яким принципом визначають порядок ремонту дворів та доріг Луцька. ВІДЕО

Розповіли, за яким принципом визначають порядок ремонту дворів та доріг Луцька. ВІДЕО
Жодна із доріг чи прибудинкових територій, які мають ремонтуватися у Луцьку, не мають пріоритетів.

Про це 13 червня під час прямого ефіру ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» на 12 каналі розповів член виконавчого комітету Луцькради Михайло Щур, – пише Конкурент.

З його слів, із переліку вулиць, які приймаються і додаються як додаток до програм, жодна вулиця не має пріоритету.

«Є просто затверджений перелік. Вулиці обстежуються і було би цілком логічно, якщо би департамент ЖКГ, подаючи ті чи ті пропозиції щодо переліку вулиць, докладав відповідні документи, або хоча би відображав їх у пояснюючій записці. І для депутатського корпусу, і для лучан це було би значно простіше», – прокоментував Михайло Щур.

Своєю чергою начальник відділу інженерно-транспортної інфраструктури департаменту ЖКГ Луцькради Володимир Козел зауважив, що працівники департаменту постійно проводять обстеження як вулиць, так і прибудинкових територій за зверненням громадян і у сезон.

«Складаємо список і подаємо на розгляд депутатам Луцької міської ради. Минулого року список був близько 160 об’єктів, а затвердили 64. Яка пріоритетність? Я не депутат, тому не можу сказати», – зауважив Володимир Козел.

Гостя студії депутатка Луцької міської ради Алла Надточій зауважила, що депутати бачать у проектах рішень вже кінцеві списки, які вже відібрані, і не всіма депутатами.

«Двічі, за першої влади, яка в нас була, коли був мер, і при сьогоднішній «батьківщино-укропівській» більшості я казала зробити карту доріг та дворів нашого міста, де визначені вже вкрай гарячі точки», – розповіла депутатка міської ради.

Також, з її слів, пріоритетність ремонтів визначається в окремих кабінетах окремими людьми.

«Точно не депутатами, які загалом сидять і приймають рішення на сесії. Далеко до сесії вже є вирішені ці питання і є домовленості якість», – додала Алла Надточій та підкреслила, що є випадки, коли об’єкти із списків, які не виконані в попередніх роках, зникають у нових списках.

Депутатці заперечив її колега Андрій Козюра.

«По-перше, це абсолютна неправда. По-друге, ніхто, крім депутатів не має права затверджувати програми. Це виключно компетенція Луцької міської ради, куди входять усі депутати. Порядок визначення цих територій ні при Богданові Павловичу (Шибі – К.), ні при Миколі Ярославовичу (Романюку –К.), ні при зараз, коли під головуванням Пустовіта відбувається, нічим не відрізняється. Він таким був, є і залишається», – переконаний Андрій Козюра.

Також він додав, що якщо депутат має запитання до переліку, то він може поїхати і подивитися кожну прибудинкову територію, ділянку дороги і поставити питання, чому одна вулиця в переліку, а інша – ні.

«Дай Боже сил, енергії і ресурсів, щоб все закрити, адже бюджет такий, що його не вистачає», – додав депутат Луцькради.


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Теги: Луцьк. ремонт
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