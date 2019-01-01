За два тижні померло 10 тварин: у місті на Волині труять собак – соцмережі
Сьогодні, 21:49
Громадські активісти та волонтери повідомляють про те, що у Ковелі масово труять собак.
Про це люди написали у facebook-спільноті "Kovel Animals".
Зокрема, люди повідомляють про те, що за два тижні уже померло 10 тварин, окрім того, зоозахисники уже знають, яким саме препаратом вбивають собак.
Відтак, активісти дали пораду - що робити у разі виявлення собаки з ознаками отруєння.
"Друзі, у зв'язку з масовими отруєннями собак у нашому місті (за ост.2 тижні померло 10 тварин) специфічним препаратом (називатимемо його ПРЕПАРАТ), хочемо дати алгоритм прятунку тварин у цій ситуації.
Отож,ознаки отруєння ПРЕПАРАТОМ:
- собака збуджена, часто дихає, рот і язик вогняно-червоні, температура сильно підвищена, зіниці розширені
- в собаки може бути рвота, піна з рота
- конвульсії, судоми.
Негайно звертайтесь до лікаря, важлива кожна хвилина, собаку можна врятувати навіть на стадії судом!
Якщо можливості доставити тварину до лікаря немає, швидко починаємо антидот-терапію:
- Вітамін В6 (піридоксин) на кожні 10 кг ваги 10 ампул вітаміну. Одночасно 5 ампул в кожну лапу. Через 15хв.(якщо тварина більше 10кг) повторити введення.
- Анальгін 0.5 мл+димедрол 1мл на кожні 10 кг ваги.
- Тіотриазолін 1мл на 10кг ваги
- Випоювати препаратом Атоксіл, щоб блокувати подальше всмоктування отрути!", - йдеться в дописі.
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Про це люди написали у facebook-спільноті "Kovel Animals".
Зокрема, люди повідомляють про те, що за два тижні уже померло 10 тварин, окрім того, зоозахисники уже знають, яким саме препаратом вбивають собак.
Відтак, активісти дали пораду - що робити у разі виявлення собаки з ознаками отруєння.
"Друзі, у зв'язку з масовими отруєннями собак у нашому місті (за ост.2 тижні померло 10 тварин) специфічним препаратом (називатимемо його ПРЕПАРАТ), хочемо дати алгоритм прятунку тварин у цій ситуації.
Отож,ознаки отруєння ПРЕПАРАТОМ:
- собака збуджена, часто дихає, рот і язик вогняно-червоні, температура сильно підвищена, зіниці розширені
- в собаки може бути рвота, піна з рота
- конвульсії, судоми.
Негайно звертайтесь до лікаря, важлива кожна хвилина, собаку можна врятувати навіть на стадії судом!
Якщо можливості доставити тварину до лікаря немає, швидко починаємо антидот-терапію:
- Вітамін В6 (піридоксин) на кожні 10 кг ваги 10 ампул вітаміну. Одночасно 5 ампул в кожну лапу. Через 15хв.(якщо тварина більше 10кг) повторити введення.
- Анальгін 0.5 мл+димедрол 1мл на кожні 10 кг ваги.
- Тіотриазолін 1мл на 10кг ваги
- Випоювати препаратом Атоксіл, щоб блокувати подальше всмоктування отрути!", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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