За два тижні померло 10 тварин: у місті на Волині труять собак – соцмережі





Про це люди написали у facebook-спільноті



Зокрема, люди повідомляють про те, що за два тижні уже померло 10 тварин, окрім того, зоозахисники уже знають, яким саме препаратом вбивають собак.



Відтак, активісти дали пораду - що робити у разі виявлення собаки з ознаками отруєння.



"Друзі, у зв'язку з масовими отруєннями собак у нашому місті (за ост.2 тижні померло 10 тварин) специфічним препаратом (називатимемо його ПРЕПАРАТ), хочемо дати алгоритм прятунку тварин у цій ситуації.



Отож,ознаки отруєння ПРЕПАРАТОМ:



- собака збуджена, часто дихає, рот і язик вогняно-червоні, температура сильно підвищена, зіниці розширені

- в собаки може бути рвота, піна з рота

- конвульсії, судоми.



Негайно звертайтесь до лікаря, важлива кожна хвилина, собаку можна врятувати навіть на стадії судом!



Якщо можливості доставити тварину до лікаря немає, швидко починаємо антидот-терапію:



- Вітамін В6 (піридоксин) на кожні 10 кг ваги 10 ампул вітаміну. Одночасно 5 ампул в кожну лапу. Через 15хв.(якщо тварина більше 10кг) повторити введення.

- Анальгін 0.5 мл+димедрол 1мл на кожні 10 кг ваги.

- Тіотриазолін 1мл на 10кг ваги

- Випоювати препаратом Атоксіл, щоб блокувати подальше всмоктування отрути!", - йдеться в дописі.











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