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За два тижні померло 10 тварин: у місті на Волині труять собак – соцмережі

За два тижні померло 10 тварин: у місті на Волині труять собак – соцмережі
Громадські активісти та волонтери повідомляють про те, що у Ковелі масово труять собак.

Про це люди написали у facebook-спільноті "Kovel Animals".

Зокрема, люди повідомляють про те, що за два тижні уже померло 10 тварин, окрім того, зоозахисники уже знають, яким саме препаратом вбивають собак.

Відтак, активісти дали пораду - що робити у разі виявлення собаки з ознаками отруєння.

"Друзі, у зв'язку з масовими отруєннями собак у нашому місті (за ост.2 тижні померло 10 тварин) специфічним препаратом (називатимемо його ПРЕПАРАТ), хочемо дати алгоритм прятунку тварин у цій ситуації.

Отож,ознаки отруєння ПРЕПАРАТОМ:

- собака збуджена, часто дихає, рот і язик вогняно-червоні, температура сильно підвищена, зіниці розширені
- в собаки може бути рвота, піна з рота
- конвульсії, судоми.

Негайно звертайтесь до лікаря, важлива кожна хвилина, собаку можна врятувати навіть на стадії судом!

Якщо можливості доставити тварину до лікаря немає, швидко починаємо антидот-терапію:

- Вітамін В6 (піридоксин) на кожні 10 кг ваги 10 ампул вітаміну. Одночасно 5 ампул в кожну лапу. Через 15хв.(якщо тварина більше 10кг) повторити введення.
- Анальгін 0.5 мл+димедрол 1мл на кожні 10 кг ваги.
- Тіотриазолін 1мл на 10кг ваги
- Випоювати препаратом Атоксіл, щоб блокувати подальше всмоктування отрути!", - йдеться в дописі.





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Теги: Ковель, собака, порятунок
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