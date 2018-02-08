«Твори добро»: учнів волинської школи навчали бути відповідальними та небайдужими. ФОТО





Цьогоріч у рамках проекту зібралися команди з Польщі та п’яти областей України - Миколаївської, Черкаської, Донецької, Волинської, Львівської. Про це йдеться на



У ході проекту діти щодня робили добрі справи, вчилися бути небайдужими громадянами, брати відповідальність за слабших, бачити та вирішувати проблеми громади, країни та кожного зокрема.



Учасники висадили перші саджанці винограду на пришкільній території. Під патронатом художниці Валентини Немири ними були створені 15 картин. Дитячі артроботи були виставлені на продаж у львівському Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла для збору коштів пораненим воїнам. Школярі також вирішили подбати за екологію й прибрали міський сквер у Винниках.



Цікавим та захоплюючим було дозвілля учасників. Це – чудовий квест з креативними завданнями. Екскурсія містом Лева відкрила цікаві історії та загадкові легенди про столицю Галичини. На сцені ретро-кафе у Львові команди інсценізували історії любові. Особливими гостями на цьому святі кохання були Петро Радковець - львовознавець, екскурсовод, та Петро Радейко - ліричний баритон Львівського Національного академічного театру опери та балету.





В останній день Міжнародного проекту «Твори добро» команди виступили із завершальними показами та попрощалися до наступного року.



«Проект дав учням нашої школи нові знайомства, драйву, емоцій, відкрив таланти, про які вони й не здогадувалися. Ми ще раз переконались, що світ - не без добрих людей, а творити добро - дуже просто. Просто треба бути добрим і щирим у своїх справах» - поділилася враженнями дітей заступник директора з виховної роботи Лищенської школи Наталія Сікора, ініціатор участі лищенських школярів у Проекті.





Учнів супроводжували та активно долучалися до заходів Проекту вчитель початкових класів і польської мови Ірина Зайчук та соціальний педагог Наталія Олександрович. Проїзд дітей для участі в Міжнародному проекті «Твори добро» здійснювався за підтримки Підгайцівської сільської ради.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учні 7-9-х класів Лищенської загальноосвітньої школи стали учасниками VIII Міжнародного проекту «Твори добро», який на Львівщині проводить громадська організація «Школа мрій» на базі Винниківської санаторної школи-інтернату.Цьогоріч у рамках проекту зібралися команди з Польщі та п’яти областей України - Миколаївської, Черкаської, Донецької, Волинської, Львівської. Про це йдеться на сайті Підгайцівської громади.У ході проекту діти щодня робили добрі справи, вчилися бути небайдужими громадянами, брати відповідальність за слабших, бачити та вирішувати проблеми громади, країни та кожного зокрема.Учасники висадили перші саджанці винограду на пришкільній території. Під патронатом художниціними були створені 15 картин. Дитячі артроботи були виставлені на продаж у львівському Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла для збору коштів пораненим воїнам. Школярі також вирішили подбати за екологію й прибрали міський сквер у Винниках.Цікавим та захоплюючим було дозвілля учасників. Це – чудовий квест з креативними завданнями. Екскурсія містом Лева відкрила цікаві історії та загадкові легенди про столицю Галичини. На сцені ретро-кафе у Львові команди інсценізували історії любові. Особливими гостями на цьому святі кохання були- львовознавець, екскурсовод, та- ліричний баритон Львівського Національного академічного театру опери та балету.В останній день Міжнародного проекту «Твори добро» команди виступили із завершальними показами та попрощалися до наступного року.«Проект дав учням нашої школи нові знайомства, драйву, емоцій, відкрив таланти, про які вони й не здогадувалися. Ми ще раз переконались, що світ - не без добрих людей, а творити добро - дуже просто. Просто треба бути добрим і щирим у своїх справах» - поділилася враженнями дітей заступник директора з виховної роботи Лищенської школи, ініціатор участі лищенських школярів у Проекті.Учнів супроводжували та активно долучалися до заходів Проекту вчитель початкових класів і польської мовита соціальний педагог. Проїзд дітей для участі в Міжнародному проекті «Твори добро» здійснювався за підтримки Підгайцівської сільської ради.

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