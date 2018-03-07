У Володимирі-Волинському в Університеті третього віку – випускний. ФОТО





Про це йдеться на офіційному



З піднесеним настроєм і букетами квітів випускники Університету третього віку зібралися у культурно-мистецькому центрі, щоб прийняти теплі слова вітань, поринути у приємні спогади та отримати сертифікати про закінчення курсу навчання.



Вручення сертифікатів випускникам відбулося в урочистій атмосфері, їх щиро привітав секретар Володимир-Волинської міської ради, заступник міського голови Олег Свідерський. Мудрим і творчим людям, багатим життєвім досвідом він зичив міцного здоровʼя, довголіття, добра та достатку.



“Це вже сьомий навчальний рік в Університеті третього віку. Прагненням до знань ви надихали викладачів та представників територіального центру соціального обслуговування додавати нові напрямки навчання. І сьогодні кількість факультетів дозволяє не зупинятися на досягнутому. Наступного навчального року, звісно, всі будуть раді бачити вас на інших напрямках підготовки.



Хочу подякувати і вашим мудрим наставникам, які на волонтерських засадах упродовж року ділилися своїми знаннями та передавали їх вам – це люди, які дійсно в нашому місті користуються авторитетом.



Шановним слухачам бажаю не зупинятися, продовжувати шлях до пізнання нового, навчатися і використовувати набутий досвід”, – сказав Олег Свідерський.



Після святкових вітань він вручив сертифікати випускникам.



Як зазначалося, цьогоріч за різними дисциплінами в Університеті третього віку навчалися 120 слухачів, які мали змогу отримати нові знання на факультетах “Історичного краєзнавства”, “Іноземних мов”(польська та англійська), “Основи медичних знань”, “Основи інформатики та комп’ютерних технологій”, Основи здорового способу життя” (за напрямками АРТ-релакс, танцювальний), “Основи психології та етики”, “Основи релігієзнавства”.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В п'ятницю, 14-го червня, відбувся випускний в Університету третього віку, що діє при Володимир-Волинському територіальному центрі соціального обслуговування громадян.Про це йдеться на офіційному сайті Володимира-Волинського.З піднесеним настроєм і букетами квітів випускники Університету третього віку зібралися у культурно-мистецькому центрі, щоб прийняти теплі слова вітань, поринути у приємні спогади та отримати сертифікати про закінчення курсу навчання.Вручення сертифікатів випускникам відбулося в урочистій атмосфері, їх щиро привітав секретар Володимир-Волинської міської ради, заступник міського голови. Мудрим і творчим людям, багатим життєвім досвідом він зичив міцного здоровʼя, довголіття, добра та достатку.“Це вже сьомий навчальний рік в Університеті третього віку. Прагненням до знань ви надихали викладачів та представників територіального центру соціального обслуговування додавати нові напрямки навчання. І сьогодні кількість факультетів дозволяє не зупинятися на досягнутому. Наступного навчального року, звісно, всі будуть раді бачити вас на інших напрямках підготовки.Хочу подякувати і вашим мудрим наставникам, які на волонтерських засадах упродовж року ділилися своїми знаннями та передавали їх вам – це люди, які дійсно в нашому місті користуються авторитетом.Шановним слухачам бажаю не зупинятися, продовжувати шлях до пізнання нового, навчатися і використовувати набутий досвід”, – сказав Олег Свідерський.Після святкових вітань він вручив сертифікати випускникам.Як зазначалося, цьогоріч за різними дисциплінами в Університеті третього віку навчалися 120 слухачів, які мали змогу отримати нові знання на факультетах “Історичного краєзнавства”, “Іноземних мов”(польська та англійська), “Основи медичних знань”, “Основи інформатики та комп’ютерних технологій”, Основи здорового способу життя” (за напрямками АРТ-релакс, танцювальний), “Основи психології та етики”, “Основи релігієзнавства”.

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