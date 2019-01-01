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Волинянин, який встромив ножа у груди товаришу, отримав умовний термін

Волинянин, який встромив ножа у груди товаришу, отримав умовний термін
У Володимирі чоловіку, який три рази вдарив ножем товариша, присудили умовний термін.

Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду, передають Волинські Новини.

Під час судового засідання встановили, що 7 березня цього року обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, знаходився біля магазину «Околиця» на вулиці Івана Мазепи у Володимирі-Волинському. Під час раптового конфлікту, що виник після спільного вживання алкогольних напоїв, обвинувачений навмисно наніс знайомому три удари ножем у праву частину грудної клітки. Цим він спричинив постраждалому тяжкі тілесні ушкодження.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений вину свою визнав повністю. Він щиро розкаявся у вчиненому злочині, просив суворо не карати.

Взявши до уваги всі обставини справи, суд визнав його винним та призначив покарання у виді п’яти років позбавлення волі, змінивши на умовне терміном на два роки шість місяців.

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Теги: суд, Волинь, Володимир
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