Синоптик розповіла, коли в Україні припиниться спека
Сьогодні, 15:57
Спека в Україні, за попередніми прогнозами, послабне з 25-го червня. Температура повітря впаде орієнтовно до +23+29 градусів.
А поки що, 18 червня, очікується знову +29+34 градуси, на Заході +25+29 градусів,– пише синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Локальні дощі з грозами можливі завтра, у вівторок, 18 червня, на південному заході Україні (див. карту), а також вздовж смуги Вінниччина-Черкащина-Полтавщина до Сумщини.
Ці коротокочасні дощі ненадовго освіжатимуть повітря, проте можуть митєво переходити у сильну зливу та грозу. Решта території – у сухій погоді.
У Києві 18 червня – спека, близько +30 градусів. Ймовірність дощу незначна. У столиці, за попередніми прогнозами, послаблення спеки, відчутне, передбачається 25 червня.
"Пірнаємо у спеку, побачимося жваві та веселі 24-25 червня", – підсумувала Наталка Діденко.
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А поки що, 18 червня, очікується знову +29+34 градуси, на Заході +25+29 градусів,– пише синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Локальні дощі з грозами можливі завтра, у вівторок, 18 червня, на південному заході Україні (див. карту), а також вздовж смуги Вінниччина-Черкащина-Полтавщина до Сумщини.
Ці коротокочасні дощі ненадовго освіжатимуть повітря, проте можуть митєво переходити у сильну зливу та грозу. Решта території – у сухій погоді.
У Києві 18 червня – спека, близько +30 градусів. Ймовірність дощу незначна. У столиці, за попередніми прогнозами, послаблення спеки, відчутне, передбачається 25 червня.
"Пірнаємо у спеку, побачимося жваві та веселі 24-25 червня", – підсумувала Наталка Діденко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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