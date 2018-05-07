Синоптик розповіла, коли в Україні припиниться спека

Спека в Україні, за попередніми прогнозами, послабне з 25-го червня. Температура повітря впаде орієнтовно до +23+29 градусів.А поки що, 18 червня, очікується знову +29+34 градуси, на Заході +25+29 градусів,– пише синоптику Facebook.Локальні дощі з грозами можливі завтра, у вівторок, 18 червня, на південному заході Україні (див. карту), а також вздовж смуги Вінниччина-Черкащина-Полтавщина до Сумщини.Ці коротокочасні дощі ненадовго освіжатимуть повітря, проте можуть митєво переходити у сильну зливу та грозу. Решта території – у сухій погоді.У Києві 18 червня – спека, близько +30 градусів. Ймовірність дощу незначна. У столиці, за попередніми прогнозами, послаблення спеки, відчутне, передбачається 25 червня."Пірнаємо у спеку, побачимося жваві та веселі 24-25 червня", – підсумувала Наталка Діденко.