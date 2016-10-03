Apple оголосила дату презентації iPhone 11

Еван Бласс, який написав це у Twitter.



Цей інсайдер славиться своїми максимально точними витоками даних. З його слів, Apple вже оголосила дату презентації iPhone 11 серед своїх партнерів, щоб ті могли підготуватися заздалегідь до презентації та початку продажів кращого смартфона в історії, – пише



Стверджується, що керівництво операторів AT & T і Verizon вже точно знає про те, коли відбудеться анонс новинки. Так, зокрема, це трапиться 4 вересня 2019 року, тоді як вже менш ніж через ніж два тижні новий флагман надійде в продаж, завдяки чому купити його собі зможуть всі охочі.



Так, зокрема, iPhone 11 стане доступний для покупки 20 вересня, а анонсують його за 16 днів до цього. Збір попередніх замовлень на новий флагман Apple стартує 6 вересня, тобто – за два тижні. Подібна стратегія продажів вже звичка для цього виробника електроніки, якщо мова йде про смартфони. Так, наприклад, iPhone XS в 2018 році став доступний для покупки 21 вересня, а в 2017 році флагман iPhone 8 зробили доступним для покупки 22 вересня. Все вказує на те, що нова дата початку продажів є абсолютно точною.



Не доводиться сумніватися в тому, що новий флагман Apple стане кращим смартфоном в історії людства. Він отримає потрійну основну камеру, корпус з надміцного скла Corning Gorilla Glass 6, захист від води і пилу за стандартом IP68, роз’єм USB Type-C, а також масу інших особливостей, серед яких виявляться топовий процесор і цілих 6 ГБ оперативної пам’яті, що для такої операційної системи, як iOS 13, дуже і дуже багато. Швидше за все, базова версія iPhone 11 обійдеться покупцям в $ 1000.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уже цього року виробник електроніки представить і запустить в продаж таку довгоочікувану багатьма новинку, як iPhone 11, про що розповів 14 червня 2019 року відомий інсайдер, який написав це у Twitter.Цей інсайдер славиться своїми максимально точними витоками даних. З його слів, Apple вже оголосила дату презентації iPhone 11 серед своїх партнерів, щоб ті могли підготуватися заздалегідь до презентації та початку продажів кращого смартфона в історії, – пише «Іtechua» Стверджується, що керівництво операторів AT & T і Verizon вже точно знає про те, коли відбудеться анонс новинки. Так, зокрема, це трапиться 4 вересня 2019 року, тоді як вже менш ніж через ніж два тижні новий флагман надійде в продаж, завдяки чому купити його собі зможуть всі охочі.Так, зокрема, iPhone 11 стане доступний для покупки 20 вересня, а анонсують його за 16 днів до цього. Збір попередніх замовлень на новий флагман Apple стартує 6 вересня, тобто – за два тижні. Подібна стратегія продажів вже звичка для цього виробника електроніки, якщо мова йде про смартфони. Так, наприклад, iPhone XS в 2018 році став доступний для покупки 21 вересня, а в 2017 році флагман iPhone 8 зробили доступним для покупки 22 вересня. Все вказує на те, що нова дата початку продажів є абсолютно точною.Не доводиться сумніватися в тому, що новий флагман Apple стане кращим смартфоном в історії людства. Він отримає потрійну основну камеру, корпус з надміцного скла Corning Gorilla Glass 6, захист від води і пилу за стандартом IP68, роз’єм USB Type-C, а також масу інших особливостей, серед яких виявляться топовий процесор і цілих 6 ГБ оперативної пам’яті, що для такої операційної системи, як iOS 13, дуже і дуже багато. Швидше за все, базова версія iPhone 11 обійдеться покупцям в $ 1000.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію