Через «Ягодин» намагались перевезти жіночий одяг на величезну суму

На «Ягодині» вилучили автомобіль, у якому знаходилось 103 мішки з незадекларованим жіночим одягом.Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.У ході спільної операції волинських митників та правоохоронців зі Служби безпеки України у пункті пропуску «Ягодин» у мешканця прикордоння вилучили 692 найменування жіночого одягу. Сукні, пальта, куртки, білизна, штани та шорти, шапки та піжами, кофти, сорочки, спідниці – усього 6952 штук вартістю 2,668 млн грн – були складені у 103 звичайних мішки без упакування виробників.Цей товар із Польщі намагались ввезти мікроавтобусом смугою спрощеного митного контролю «зелений коридор», приховуючи його справжню вартість. Етикетки на одязі засвідчили належність одягу відомим європейським торгівельним маркам: vero moda, global funk, Karen by simonsen, minimum, jack & jones та інші.Через порушення митних правил одяг вилучили на склад митниці до прийняття судом остаточного рішення про притягнення водія до відповідальності. За приховування від митного контролю особливо великої партії товару затримали до рішення суду також і транспортний засіб, яким перевозили предмети правопорушення. Mercedes-Benz Sprinter оцінений експертами у 400 тис грн..Санкції статей 471, 482 Митного Кодексу України за такі правопорушення передбачають накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів, транспортних засобів - безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів, транспортних засобів і транспортних засобів, що використовувалися для переміщення товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України поза митним контролем.