вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Через «Ягодин» намагались перевезти жіночий одяг на величезну суму

Через «Ягодин» намагались перевезти жіночий одяг на величезну суму
На «Ягодині» вилучили автомобіль, у якому знаходилось 103 мішки з незадекларованим жіночим одягом.

Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.

У ході спільної операції волинських митників та правоохоронців зі Служби безпеки України у пункті пропуску «Ягодин» у мешканця прикордоння вилучили 692 найменування жіночого одягу. Сукні, пальта, куртки, білизна, штани та шорти, шапки та піжами, кофти, сорочки, спідниці – усього 6952 штук вартістю 2,668 млн грн – були складені у 103 звичайних мішки без упакування виробників.

Цей товар із Польщі намагались ввезти мікроавтобусом смугою спрощеного митного контролю «зелений коридор», приховуючи його справжню вартість. Етикетки на одязі засвідчили належність одягу відомим європейським торгівельним маркам: vero moda, global funk, Karen by simonsen, minimum, jack & jones та інші.

Через порушення митних правил одяг вилучили на склад митниці до прийняття судом остаточного рішення про притягнення водія до відповідальності. За приховування від митного контролю особливо великої партії товару затримали до рішення суду також і транспортний засіб, яким перевозили предмети правопорушення. Mercedes-Benz Sprinter оцінений експертами у 400 тис грн..

Санкції статей 471, 482 Митного Кодексу України за такі правопорушення передбачають накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів, транспортних засобів - безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів, транспортних засобів і транспортних засобів, що використовувалися для переміщення товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України поза митним контролем.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: митниця, ДФС, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: скільки коштують перші чорниці та суниці на ринку у Луцьку
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Показали, як відкривали Братський міст у Луцьку майже 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 10:22
Атовець з Луцька важко травмувався: просять допомогти з лікуванням
Сьогодні, 10:13
Через «Ягодин» намагались перевезти жіночий одяг на величезну суму
Сьогодні, 10:04
Жахлива аварія на Рівненщині: двоє людей загинули, ще двоє – травмовані. ФОТО
Сьогодні, 10:02
Волинь – на другому місці в Україні за найменшою кількістю пенсіонерів
Сьогодні, 09:56
Схожі новини
Волинські митники виявили амфетамін у черепі, який належав пасажиру автобуса Волинські митники виявили амфетамін у черепі, який належав пасажиру автобуса
11 червень, 10:47
На «Ягодині» у підприємця вилучили брухт міді на чималу суму На «Ягодині» у підприємця вилучили брухт міді на чималу суму
05 червень, 09:16
Волинянам розповіли, які особисті речі можна везти за кордон без сплати митних платежів Волинянам розповіли, які особисті речі можна везти за кордон без сплати митних платежів
03 червень, 11:06
На волинському пункті пропуску у чоловіка вилучили деталі до літака На волинському пункті пропуску у чоловіка вилучили деталі до літака
31 травень, 11:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В озері Світязь втопився відпочивальник
17 червень, 10:38
 1
У місті на Волині чоловіка вкусила гадюка, коли той гуляв з дитиною
Сьогодні, 10:31
 0
Показали, як відкривали Братський міст у Луцьку майже 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 10:22
 0
Атовець з Луцька важко травмувався: просять допомогти з лікуванням
Сьогодні, 10:13
 0
Через «Ягодин» намагались перевезти жіночий одяг на величезну суму
Сьогодні, 10:04
 0
Медіа
відео
1/8
﻿