Де та за скільки можна відпочити на Світязі

Розташована садиба за 80 метрів від озера Світязь і вміщає 10 номерів різних категорій.До послуг відпочивальників їдальня на 20 місць, 5 альтанок, 3 мангали, парковка на 10 машин.Ціни за добу оренди номерів коливаються від 500 до 900 гривень, залежно від кількості людей. Стандартний номер на двох обійдеться найдешевше. Тут є двоспальне ліжко або 2 односпальні ліжка, супутникове ТБ, холодильник, санвузол (душ, унітаз, умивальник, рушники).Волинська обл., Шацький р-н., с.Світязь, вул.Набережна, 3-б, тел.моб. 0673914466 - Андрій, 0990582400, 0335520638.Знаходиться гостинний двір за 300-40 метрів від озера Світязь, ринку, продовольчого магазину, 40 метрів - до кафе. Складається комплекс із двох будинків. Доба проживання "влетить" від 700 до 1200 гривень.Напівлюкс на 2-4 осіб обійдеться у 700-800 гривень. Тут є двоспальне ліжко, розкладний диван, супутникове ТБ, холодильник, кондиціонер, електричний чайник, санвузол (душова кабіна, унітаз, умивальник, фен, рушники). Загальна літня кухня для самостійного приготування на 6 номерів (2 електричні плити, 2 умивальники, 2 холодильники, мікрохвильова піч, набір посуду). Загальна тераса на 2 номери.На території "Соснового гаю" є також 2 альтанки, 2 мангали, 2 гойдалки, гамак, дитячий майданчик, парковка (4 машини).с.Світязь, урочище Гушово, провулок Хутірський,тел.моб. 0677599113 - ГалинаЗнаходиться база відпочинку, що складається з трьох будинків, за 50 метрів від озера Світязь при виїзді з села Світязь в напрямку пансіоната "Шацькі озера".На території є 11 альтанок з мангалами та дровами, літня зона відпочинку навколо басейну з лежаками та парасолями, фінська сауна з басейном, 2 декоративих фонтани, дитячий майданчик, батут, кухня для самостійного приготування, автостоянка з відеонаглядом (на 15 машин).Обійдеться доба проживання у котеджі недешево - від 1300 до 2800 гривень. Найдешевше вартує сімейний напівлюкс на 2 осіб - 1300 гривень. Тут є двоспальне ліжко, супутникове ТБ, холодильник, електрочайник, кондиціонер, посуд, санвузол (душова кабіна, унітаз, умивальник, фен).с.Світязь, вул.Жовтнева, 124, тел.моб. 067 3320188 - бронювання, 068 7622828Розташований гостинний двір за 120 метрів від озера Світязь, за 300 метрів від ринку, кафе, продовольчого магазину.На території бази облаштовані 4 кухні для самостійного приготування (6 електричних плит, 4 умивальники, набір посуду), 3 альтанки, 3 мангали, 2 гойдалки, 2 пісочниці, парковка (на 8 машин), літній душ.Доба проживання в "Ідилії" обійдеться від 600 до 1000 гривень. У найдешевшому стандартному номері на двох є двоспальне ліжко, супутникове ТБ, холодильник, санвузол (душ, унітаз, умивальник, рушники).с.Світязь, вул.Нова, 2, тел.моб. 067 8883264, 066 0339997Знаходиться база за 150 метрів від озера Світязь (пляж "Чайка" - 10 дерев’яних лежаків, роздягальня, туалет). На території розташовані два будинки (будинок №1 – 8 номерів, будинок №2 – 3 номери).До послуг відпочивальників тут є гойдалка, 6 мангалів, пісочниця, парковка (на 10 машин).Доба проживання у "За маяком" вартує від 550 до 1200 гривень. Найдешевше коштує стандартний двомісний номер - 550 гривень. Тут є двоспальне ліжко, супутникове ТБ, холодильник, вентилятор, санвузол (душова кабіна, унітаз, умивальник, рушники). Загальна кухня для самостійного приготування на 4 номери (газова плита, мікрохвильова піч, електрочайник, набір посуду). Загальний балкон, а також загальна альтанка.с.Світязь, вул.Жовтнева, 87, тел.моб. 0976458505 - Тетяна, 0932024253Знаходиться двоповерховий котедж за 400 метрів від дитячого табору "Чайка", 300 метрів від озера Світязь, за 100 метрів від магазину.До послуг відпочивальників тут руська лазня, парковка (на 5 машин), дитячий майданчик, 2 гойдалки, мангал.У садибі є два типи номерів: "сімейний люкс" на 4-6 осіб (1650 гривень) та стандарт 3-місний" (700 гривень). Сімейний люкс має 2 спальні (2 двоспальні ліжка, 2 тахти, 2 супутникове ТБ), вітальню (банкетний стіл, 6 стільців), кухню для самостійного приготування (2 холодильники, газова плита, набір посуду), санвузол і балкон.Стандартний номер вміщає двоспальне ліжко, тахту, супутникове ТБ, холодильник, санвузол. Звідси є вихід на загальну терасу.с.Світязь, вул.Набережна, 31, тел.моб. 093 4356188 - Людмила, 068 5758333.Складається база з двох котеджів і знаходиться в урочищі "Гушово", за 100 метрів від пансіонату "Шацькі озера", за 400 метрів від озера Світязь.На території "Лісовика" є 2 альтанки, 2 мангали, дитячий майданчик, спортивний майданчик, парковка (на 6 машин).Оренда одного з котеджів на 4-6 осіб "влетить" від 2000 до 2500 гривень. Додаткове місце коштує 150 гривень.Котедж №1 - 1 поверх: вітальня (м’який куток, банкетний стіл, супутникове ТБ,кондиціонер), кухонний куточок (електрична плита, мікрохвильова піч, холодильник, електрочайник, набір посуду), санвузол (душова кабіна, унітаз, умивальник, фен, рушники). Альтанка для відпочинку.2 поверх: 2 спальні (2 двоспальне ліжко, 2 кондиціонера). Загальний балкон з видом на ліс.Котедж №2 - 1 поверх: вітальня (м’який куток, банкетний стіл, супутникове ТБ,кондиціонер), кухонний куточок (електрична плита, мікрохвильова піч, холодильник, електрочайник, набір посуду), санвузол (душова кабіна, унітаз, умивальник, фен, рушники). Альтанка для відпочинку.2 поверх: 2 спальні (2 двоспальне ліжко, 2 кондиціонера). Загальний балкон з видом на ліс.с.Світязь, урочище "Гушово", тел.моб. 0673802100 - Сергій, 0660174430 (viber), 0673838070 (whatsapp)Розташований готель за 50 метрів від озера Світязь (перша лінія), 50 метрів від їдальні, біля території бази лісництва і складається з трьох будинків.На території знаходяться 4 альтанки, 2 мангали, гойдалка, автостоянка (на 10 машин).Загалом в готелі є два типи номерів: «сімейний 3-місний» (800 гривень), «сімейний 2-місний» (600 гривень).Сімейний 3-місний вміщає спальню (3 односпальні ліжка, супутникове ТБ, кондиціонер), санвузол (душ, унітаз, умивальник, рушники), кухню для самостійного приготування (газова плита, міні-бар, електрочайник, набір посуду).Сімейний 2-місний - 2 односпальні ліжка, супутникове ТБ, кондиціонер, санвузол (душ, унітаз, умивальник, рушники), кухонний куток (газова плита, міні-бар, електрочайник, набір посуду).с.Світязь,провулок Набережний, 20-21, тел. +097 1227232, 050 5404192 - Наталія