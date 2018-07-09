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Де та за скільки можна відпочити на Світязі

Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Волинь "накрила" аномальна спека. Тож усі рятуючись від палючих променів сонця шукають нагоду поїхати в ліс чи до озера, мовляв, там і дихати легше.

Утім, якщо ви вирішили провести вікенд на мальовничих Шацьких озерах, готуйтеся викласти чималу суму. Відпочинок, наприклад, на найбільшому озері країні Світязі - задоволення не з дешевих.

Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку місць, де можна зупинитися у селі Світязь у найближчі вихідні, 22-23 червня.

Садиба "Оберіг"
Де та за скільки можна відпочити на Світязі

Розташована садиба за 80 метрів від озера Світязь і вміщає 10 номерів різних категорій.

До послуг відпочивальників їдальня на 20 місць, 5 альтанок, 3 мангали, парковка на 10 машин.

Ціни за добу оренди номерів коливаються від 500 до 900 гривень, залежно від кількості людей. Стандартний номер на двох обійдеться найдешевше. Тут є двоспальне ліжко або 2 односпальні ліжка, супутникове ТБ, холодильник, санвузол (душ, унітаз, умивальник, рушники).

Контакти: Волинська обл., Шацький р-н., с.Світязь, вул.Набережна, 3-б, тел.моб. 0673914466 - Андрій, 0990582400, 0335520638.

"Сосновий гай"
Де та за скільки можна відпочити на Світязі

Знаходиться гостинний двір за 300-40 метрів від озера Світязь, ринку, продовольчого магазину, 40 метрів - до кафе. Складається комплекс із двох будинків. Доба проживання "влетить" від 700 до 1200 гривень.

Напівлюкс на 2-4 осіб обійдеться у 700-800 гривень. Тут є двоспальне ліжко, розкладний диван, супутникове ТБ, холодильник, кондиціонер, електричний чайник, санвузол (душова кабіна, унітаз, умивальник, фен, рушники). Загальна літня кухня для самостійного приготування на 6 номерів (2 електричні плити, 2 умивальники, 2 холодильники, мікрохвильова піч, набір посуду). Загальна тераса на 2 номери.

На території "Соснового гаю" є також 2 альтанки, 2 мангали, 2 гойдалки, гамак, дитячий майданчик, парковка (4 машини).

Контакти: с.Світязь, урочище Гушово, провулок Хутірський,
тел.моб. 0677599113 - Галина

Котедж з басейном
Де та за скільки можна відпочити на Світязі

Знаходиться база відпочинку, що складається з трьох будинків, за 50 метрів від озера Світязь при виїзді з села Світязь в напрямку пансіоната "Шацькі озера".

На території є 11 альтанок з мангалами та дровами, літня зона відпочинку навколо басейну з лежаками та парасолями, фінська сауна з басейном, 2 декоративих фонтани, дитячий майданчик, батут, кухня для самостійного приготування, автостоянка з відеонаглядом (на 15 машин).

Обійдеться доба проживання у котеджі недешево - від 1300 до 2800 гривень. Найдешевше вартує сімейний напівлюкс на 2 осіб - 1300 гривень. Тут є двоспальне ліжко, супутникове ТБ, холодильник, електрочайник, кондиціонер, посуд, санвузол (душова кабіна, унітаз, умивальник, фен).

Контакти: с.Світязь, вул.Жовтнева, 124, тел.моб. 067 3320188 - бронювання, 068 7622828

"Ідилія"
Де та за скільки можна відпочити на Світязі

Розташований гостинний двір за 120 метрів від озера Світязь, за 300 метрів від ринку, кафе, продовольчого магазину.

На території бази облаштовані 4 кухні для самостійного приготування (6 електричних плит, 4 умивальники, набір посуду), 3 альтанки, 3 мангали, 2 гойдалки, 2 пісочниці, парковка (на 8 машин), літній душ.

Доба проживання в "Ідилії" обійдеться від 600 до 1000 гривень. У найдешевшому стандартному номері на двох є двоспальне ліжко, супутникове ТБ, холодильник, санвузол (душ, унітаз, умивальник, рушники).

Контакти: с.Світязь, вул.Нова, 2, тел.моб. 067 8883264, 066 0339997

"За маяком"
Де та за скільки можна відпочити на Світязі

Знаходиться база за 150 метрів від озера Світязь (пляж "Чайка" - 10 дерев’яних лежаків, роздягальня, туалет). На території розташовані два будинки (будинок №1 – 8 номерів, будинок №2 – 3 номери).

До послуг відпочивальників тут є гойдалка, 6 мангалів, пісочниця, парковка (на 10 машин).

Доба проживання у "За маяком" вартує від 550 до 1200 гривень. Найдешевше коштує стандартний двомісний номер - 550 гривень. Тут є двоспальне ліжко, супутникове ТБ, холодильник, вентилятор, санвузол (душова кабіна, унітаз, умивальник, рушники). Загальна кухня для самостійного приготування на 4 номери (газова плита, мікрохвильова піч, електрочайник, набір посуду). Загальний балкон, а також загальна альтанка.

Контакти: с.Світязь, вул.Жовтнева, 87, тел.моб. 0976458505 - Тетяна, 0932024253

"Ганс"
Де та за скільки можна відпочити на Світязі

Знаходиться двоповерховий котедж за 400 метрів від дитячого табору "Чайка", 300 метрів від озера Світязь, за 100 метрів від магазину.

До послуг відпочивальників тут руська лазня, парковка (на 5 машин), дитячий майданчик, 2 гойдалки, мангал.

У садибі є два типи номерів: "сімейний люкс" на 4-6 осіб (1650 гривень) та стандарт 3-місний" (700 гривень). Сімейний люкс має 2 спальні (2 двоспальні ліжка, 2 тахти, 2 супутникове ТБ), вітальню (банкетний стіл, 6 стільців), кухню для самостійного приготування (2 холодильники, газова плита, набір посуду), санвузол і балкон.

Стандартний номер вміщає двоспальне ліжко, тахту, супутникове ТБ, холодильник, санвузол. Звідси є вихід на загальну терасу.

Контакти: с.Світязь, вул.Набережна, 31, тел.моб. 093 4356188 - Людмила, 068 5758333.

"Лісовик"
Де та за скільки можна відпочити на Світязі

Складається база з двох котеджів і знаходиться в урочищі "Гушово", за 100 метрів від пансіонату "Шацькі озера", за 400 метрів від озера Світязь.

На території "Лісовика" є 2 альтанки, 2 мангали, дитячий майданчик, спортивний майданчик, парковка (на 6 машин).

Оренда одного з котеджів на 4-6 осіб "влетить" від 2000 до 2500 гривень. Додаткове місце коштує 150 гривень.

Котедж №1 - 1 поверх: вітальня (м’який куток, банкетний стіл, супутникове ТБ,кондиціонер), кухонний куточок (електрична плита, мікрохвильова піч, холодильник, електрочайник, набір посуду), санвузол (душова кабіна, унітаз, умивальник, фен, рушники). Альтанка для відпочинку.

2 поверх: 2 спальні (2 двоспальне ліжко, 2 кондиціонера). Загальний балкон з видом на ліс.

Котедж №2 - 1 поверх: вітальня (м’який куток, банкетний стіл, супутникове ТБ,кондиціонер), кухонний куточок (електрична плита, мікрохвильова піч, холодильник, електрочайник, набір посуду), санвузол (душова кабіна, унітаз, умивальник, фен, рушники). Альтанка для відпочинку.

2 поверх: 2 спальні (2 двоспальне ліжко, 2 кондиціонера). Загальний балкон з видом на ліс.

Контакти: с.Світязь, урочище "Гушово", тел.моб. 0673802100 - Сергій, 0660174430 (viber), 0673838070 (whatsapp)

"Перша хвиля"
Де та за скільки можна відпочити на Світязі

Розташований готель за 50 метрів від озера Світязь (перша лінія), 50 метрів від їдальні, біля території бази лісництва і складається з трьох будинків.

На території знаходяться 4 альтанки, 2 мангали, гойдалка, автостоянка (на 10 машин).

Загалом в готелі є два типи номерів: «сімейний 3-місний» (800 гривень), «сімейний 2-місний» (600 гривень).

Сімейний 3-місний вміщає спальню (3 односпальні ліжка, супутникове ТБ, кондиціонер), санвузол (душ, унітаз, умивальник, рушники), кухню для самостійного приготування (газова плита, міні-бар, електрочайник, набір посуду).

Сімейний 2-місний - 2 односпальні ліжка, супутникове ТБ, кондиціонер, санвузол (душ, унітаз, умивальник, рушники), кухонний куток (газова плита, міні-бар, електрочайник, набір посуду).

Контакти: с.Світязь,провулок Набережний, 20-21, тел. +097 1227232, 050 5404192 - Наталія

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Теги: ціни, відпочинок, Світязь, Шацькі озера, вибір редактора
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