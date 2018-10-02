вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин виготовляв патрони у власному гаражі. ФОТО

Волинянин виготовляв патрони у власному гаражі. ФОТО
У селі Тарасове правоохоронці викрили у виготовленні боєприпасів 50-річного місцевого жителя.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

У ході розслідування кримінального провадження співробітники управління карного розшуку поліції області спільно із сектором кримінальної поліції Луцького відділення поліції викрили в незаконному зберіганні, виготовленні боєприпасів і переробці зброї 50-річного жителя села Тарасове Луцького району.

Під час санкціонованого обшуку в його гаражі поліцейські виявили, зокрема, 114 патронів калібру 7,62 мм., три пістолети та дві рушниці з ймовірними ознаками переробки, а також різноманітні предмети спеціально пристосовані для виробництва бойових припасів, зокрема, преси та вимірювальне обладнання. Окрім того, в зловмисника поліцейські вилучили майже 800г. пороху, гільзи, понад півтисячі капсулів та кулі.

Боєприпаси та зброю направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичного центру МВС України.

Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Волинянин виготовляв патрони у власному гаражі. ФОТО
Волинянин виготовляв патрони у власному гаражі. ФОТО
Волинянин виготовляв патрони у власному гаражі. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, набої, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Від і до: скільки коштують перші чорниці та суниці на ринку у Луцьку
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дістав зі шкарпетки ніж і встромив в шию жертві: судили зека через різанину біля смітників у Луцьку
Сьогодні, 14:58
З початку року втопилось 20 волинян. ВІДЕО
Сьогодні, 14:49
Волинянин виготовляв патрони у власному гаражі. ФОТО
Сьогодні, 14:42
Волинянка похизувалась грибним уловом. ФОТО
Сьогодні, 14:26
На Волині потяг переїхав жінку, яка йшла колією
Сьогодні, 14:12
Схожі новини
У Луцьку в печі заводу знайшли гранати та набої часів війни. ФОТО У Луцьку в печі заводу знайшли гранати та набої часів війни. ФОТО
06 лютий, 17:03
Повідомили про підозру волинянину, в якого вилучили незаконні боєприпаси Повідомили про підозру волинянину, в якого вилучили незаконні боєприпаси
01 лютий, 11:05
У волинянина в хаті знайшли боєприпаси У волинянина в хаті знайшли боєприпаси
15 січень, 19:20
Під час поліцейської операції на Волині вилучили понад 2 тисячі одиниць зброї. ФОТО Під час поліцейської операції на Волині вилучили понад 2 тисячі одиниць зброї. ФОТО
02 жовтень, 2018, 19:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В озері Світязь втопився відпочивальник
17 червень, 10:38
 1
Дістав зі шкарпетки ніж і встромив в шию жертві: судили зека через різанину біля смітників у Луцьку
Сьогодні, 14:58
 0
З початку року втопилось 20 волинян. ВІДЕО
Сьогодні, 14:49
 0
Волинянин виготовляв патрони у власному гаражі. ФОТО
Сьогодні, 14:42
 0
Волинянка похизувалась грибним уловом. ФОТО
Сьогодні, 14:26
 0
Медіа
відео
1/8
﻿