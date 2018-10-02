Волинянин виготовляв патрони у власному гаражі. ФОТО
Сьогодні, 14:42
У селі Тарасове правоохоронці викрили у виготовленні боєприпасів 50-річного місцевого жителя.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
У ході розслідування кримінального провадження співробітники управління карного розшуку поліції області спільно із сектором кримінальної поліції Луцького відділення поліції викрили в незаконному зберіганні, виготовленні боєприпасів і переробці зброї 50-річного жителя села Тарасове Луцького району.
Під час санкціонованого обшуку в його гаражі поліцейські виявили, зокрема, 114 патронів калібру 7,62 мм., три пістолети та дві рушниці з ймовірними ознаками переробки, а також різноманітні предмети спеціально пристосовані для виробництва бойових припасів, зокрема, преси та вимірювальне обладнання. Окрім того, в зловмисника поліцейські вилучили майже 800г. пороху, гільзи, понад півтисячі капсулів та кулі.
Боєприпаси та зброю направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичного центру МВС України.
Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
У ході розслідування кримінального провадження співробітники управління карного розшуку поліції області спільно із сектором кримінальної поліції Луцького відділення поліції викрили в незаконному зберіганні, виготовленні боєприпасів і переробці зброї 50-річного жителя села Тарасове Луцького району.
Під час санкціонованого обшуку в його гаражі поліцейські виявили, зокрема, 114 патронів калібру 7,62 мм., три пістолети та дві рушниці з ймовірними ознаками переробки, а також різноманітні предмети спеціально пристосовані для виробництва бойових припасів, зокрема, преси та вимірювальне обладнання. Окрім того, в зловмисника поліцейські вилучили майже 800г. пороху, гільзи, понад півтисячі капсулів та кулі.
Боєприпаси та зброю направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичного центру МВС України.
Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Дістав зі шкарпетки ніж і встромив в шию жертві: судили зека через різанину біля смітників у Луцьку
Сьогодні, 14:58
З початку року втопилось 20 волинян. ВІДЕО
Сьогодні, 14:49
Волинянин виготовляв патрони у власному гаражі. ФОТО
Сьогодні, 14:42
Волинянка похизувалась грибним уловом. ФОТО
Сьогодні, 14:26
На Волині потяг переїхав жінку, яка йшла колією
Сьогодні, 14:12