Волинянин виготовляв патрони у власному гаражі. ФОТО





Про це повідомили у



У ході розслідування кримінального провадження співробітники управління карного розшуку поліції області спільно із сектором кримінальної поліції Луцького відділення поліції викрили в незаконному зберіганні, виготовленні боєприпасів і переробці зброї 50-річного жителя села Тарасове Луцького району.



Під час санкціонованого обшуку в його гаражі поліцейські виявили, зокрема, 114 патронів калібру 7,62 мм., три пістолети та дві рушниці з ймовірними ознаками переробки, а також різноманітні предмети спеціально пристосовані для виробництва бойових припасів, зокрема, преси та вимірювальне обладнання. Окрім того, в зловмисника поліцейські вилучили майже 800г. пороху, гільзи, понад півтисячі капсулів та кулі.



Боєприпаси та зброю направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичного центру МВС України.



Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Тарасове правоохоронці викрили у виготовленні боєприпасів 50-річного місцевого жителя.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.У ході розслідування кримінального провадження співробітники управління карного розшуку поліції області спільно із сектором кримінальної поліції Луцького відділення поліції викрили в незаконному зберіганні, виготовленні боєприпасів і переробці зброї 50-річного жителя села Тарасове Луцького району.Під час санкціонованого обшуку в його гаражі поліцейські виявили, зокрема, 114 патронів калібру 7,62 мм., три пістолети та дві рушниці з ймовірними ознаками переробки, а також різноманітні предмети спеціально пристосовані для виробництва бойових припасів, зокрема, преси та вимірювальне обладнання. Окрім того, в зловмисника поліцейські вилучили майже 800г. пороху, гільзи, понад півтисячі капсулів та кулі.Боєприпаси та зброю направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичного центру МВС України.Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію