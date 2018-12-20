Заступилася за сина: мати-вчителька штовхнула п'ятикласника





Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області, передає



"Під час моніторингу мережі Інтернет працівник ювенальної превенції Хотинського відділення поліції виявив відео, на якому зафіксовано конфлікт між учнем і вчителькою одного із навчальних закладів району.



Правоохоронці встановили, що у 20 числах травня поточного року в учбовому приміщенні Грозинецького навчально-виховного комплексу виник конфлікт між двома п’ятикласниками. Свідком інциденту стала 55-річна мати одного з учнів, яка працює вчителькою у вказаному навчальному закладі. Заступаючись за сина, жінка штовхала і вдарила 11-річного хлопця", – йдеться у повідомленні.



Правоохоронці повідомили, що про виявлену подію одразу було проінформовано керівництво ГУНП в Чернівецькій області, а вказаний факт зареєстровано у системі єдиного обліку. Наразі працівники поліції опитують учасників, а також очевидців і свідків інциденту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час моніторингу мережі Інтернет поліцейські знайшли відео, на якому вчителька штовхає та б'є 11-річного школяра.Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області, передає УНН "Під час моніторингу мережі Інтернет працівник ювенальної превенції Хотинського відділення поліції виявив відео, на якому зафіксовано конфлікт між учнем і вчителькою одного із навчальних закладів району.Правоохоронці встановили, що у 20 числах травня поточного року в учбовому приміщенні Грозинецького навчально-виховного комплексу виник конфлікт між двома п’ятикласниками. Свідком інциденту стала 55-річна мати одного з учнів, яка працює вчителькою у вказаному навчальному закладі. Заступаючись за сина, жінка штовхала і вдарила 11-річного хлопця", – йдеться у повідомленні.Правоохоронці повідомили, що про виявлену подію одразу було проінформовано керівництво ГУНП в Чернівецькій області, а вказаний факт зареєстровано у системі єдиного обліку. Наразі працівники поліції опитують учасників, а також очевидців і свідків інциденту.

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