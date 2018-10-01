На Волині поховали атовця Володимира Миколайчука

Володимира Миколайчука.



Про це повідомили на



Нагадаємо, про смерть воїна стало відомо 14 червня. Чоловік лікувався в Одеській області.



Вшанувати воїна прийшли родичі, керівництво РДА, представники районного військового комісаріату та односельчани.



Церемонія прощання відбулась на кладовищі села Козин.



Завершили чин похорону пострілами військових на честь, шану і незабутню пам'ять про славного воїна – Миколайчука Володимира Дмитровича.





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