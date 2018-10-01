На Волині поховали атовця Володимира Миколайчука
Сьогодні, 10:34
У селі Козин Рожищенського району провели в останню путь бійця АТО Володимира Миколайчука.
Про це повідомили на сайті Рожищенської РДА.
Нагадаємо, про смерть воїна стало відомо 14 червня. Чоловік лікувався в Одеській області.
Вшанувати воїна прийшли родичі, керівництво РДА, представники районного військового комісаріату та односельчани.
Церемонія прощання відбулась на кладовищі села Козин.
Завершили чин похорону пострілами військових на честь, шану і незабутню пам'ять про славного воїна – Миколайчука Володимира Дмитровича.
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Про це повідомили на сайті Рожищенської РДА.
Нагадаємо, про смерть воїна стало відомо 14 червня. Чоловік лікувався в Одеській області.
Вшанувати воїна прийшли родичі, керівництво РДА, представники районного військового комісаріату та односельчани.
Церемонія прощання відбулась на кладовищі села Козин.
Завершили чин похорону пострілами військових на честь, шану і незабутню пам'ять про славного воїна – Миколайчука Володимира Дмитровича.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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