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На Волині поховали атовця Володимира Миколайчука

На Волині поховали атовця Володимира Миколайчука
У селі Козин Рожищенського району провели в останню путь бійця АТО Володимира Миколайчука.

Про це повідомили на сайті Рожищенської РДА.

Нагадаємо, про смерть воїна стало відомо 14 червня. Чоловік лікувався в Одеській області.

Вшанувати воїна прийшли родичі, керівництво РДА, представники районного військового комісаріату та односельчани.

Церемонія прощання відбулась на кладовищі села Козин.

Завершили чин похорону пострілами військових на честь, шану і незабутню пам'ять про славного воїна – Миколайчука Володимира Дмитровича.

На Волині поховали атовця Володимира Миколайчука
На Волині поховали атовця Володимира Миколайчука
На Волині поховали атовця Володимира Миколайчука
На Волині поховали атовця Володимира Миколайчука

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Теги: поховання, АТО, атовець, смерть, Волинь
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