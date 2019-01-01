Де на Волині та у Луцьку не буде світла 20 червня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 20 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Іваничівський район
1 ПЛ-0,4кВ л-1 від КТП№27 для чистки траси ПЛ 9.30-17.00 с.Заставне вул.Лукянова,І.Франка 9а-17
2 ПЛ-0,4кВ Л-1,Л-2 від ЩТП№116 для чистки траси ПЛ 9.30-17.00 с.Волиця Колона вул.Центральна 1-47
3 ПЛ-10кВ л04-07 для капітального ремонту Р-282 10:00-17:00 частково смт Іваничі вул.Підцерква,Шевченка,Єрьоміна, Будівельна,Лелюкова, Заводська 41-77
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-5 ЗТП-287 09:00 – 17:00 ТОВ «Теплокамінь», ТзОВ Світоч ЛТД, ПП «Спеціал Сервіс», ВДАІ УМВС України (МРЕО), ПП Приймак О.В., ПП Несторчук П.Ф., Церква свідки єгови, ПП Голянський В.І., Держсільгоспінспекція,
м. Камінь-Каширський вул. 1 Травня
2. ПЛ-0,4кВ Л-2 ЩТП-189 14:00 – 17:00 ФОП Ратнюк Ю.В.
ФОП Кузьміна І.М. м. Камінь-Каширський
вул. Комарова, пров. Комарова, вул.Ватутіна
3. ПЛ-0,4кВ Л-4, Л-7 ЗТП-369 09:00 – 17:00 с.Раків Ліс вул.Гагаріна, вул.Вереснева, пров.Гагаріна, вул.Незалежності, 1-12
Ківерцівський район
1 ПЛ 10кВ 99-02 9:00-17:00
ПЛ-10 кВ Л 99-02
КТП-44с. Звози
Ківерцівське сільське споживче товариство
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
ФОП Кудиско Андрій Андрійови
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КТП-78с. Конопелька
Дорошкевич Леонід Олександрович
КТП-79с.Звози
СГПП `Правда`
Дорошкевич Леонід Олександрович
КТП-80с. Звози
КТП-254
КТП-494
ЦРП-2
ПП"Веліск"
Волинське училище міліції
ПП "Волиньмайстер" ПЛ-10 кВ Л 99-02
КТП-44с. Звози
с. Звози
КТП-78с. Конопелька
с. Конопелька
КТП-79с.Звози
с.Звози
КТП-80с. Звози
с. Звози
КТП-254 с. Звози
вул. Ветеранів,
вул. Незалежна,
КТП-494 х. Котельчуків
х. Котельчуків
ЦРП-2
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано.
Луцький район
1 КТП-120 9:30-17:00 Полонківське споживче товариство, ФОП Боб-Харланов В.Ю., ФОП Зеленко Т.О., ВКП «Чаруків» с.Чаруків вул. Набережна, Молодіжна, 1-го Травня
2 КТП-471 10:00-17:00 с.Боратин вул.Стирова
3 ПЛ-10кВ Л-67-01 від ком.4 ЗТП-83 (КТП-73, 81, 82, 84, 212, 292, 315, 355, 467, 477, 606, 652, 757, 786), МТП-502 9:00-17:00 ФОП ВербицькийВ.М., ФОП Равський С.В., ФОП МамотюкМ.А., ФОП Фірук В.І., ФОП Лесько В.Т., ПП Матвійчук, СФГ «Датсун», ПП «Тент-сервіс», ФОП Бондарюк М.П., Милушівське споживче товариство, ТзОВ «Силует» ЛТД, ОСББ «Наш Дім», ФОП Іскарєв О.Л., ФОП Терефельський В.В., ПрАТ «Київстар», ФЩП Находа М.І., ФГ «Зміїнець», Луцька районна спілка СТ, ФОП Манукян О.В., ФОП Концевич А.В., Обслуговуючий копер.»Зміїїнець», ОК «Ранок «, житл. масив «БАМ», с.Княгининок вул.Соборна ( парні 2-70), Незалежності, Ранкова, житл. масив
с.Зміїнець вул.Північна, Козацька, Першотравнева, Ставкова, Луцька, Ясенева, Вишнева
4 ПЛ-10кВ Л-31-05 (КТП-104, 138, 139, 140, 141, 304, 374, 384, 415, 578, 583, 605, 614, 618, 621, 627, 661, 664, 687, 719, 737, 740, 743, 751, 752, 755, 756, 765, 776, 781, 782, 797, 811) 10:00-17:00 ТзОВ»Панхім», ПАТ»Укртелеком», ФОП Мазурець С.М., ФОП Максименко Н.Й., ФОП Ільюк А.О., ФОП Кіндер В.В., ФОП Шикун О.Є., філія «Луцький райавтодор», ПВП»Едгард», ПАТ»Укрнафта», ФОП Комар Я.Л., ФОП Кулай О.Б., ФОП Ломінський О.А., ФОП Момот Л.В., ФОП Пахолко Л.П., ФОП Прохорук О.Т., ФОП Тарасюк М.П., ФОП Калінін С.В., ФОП Стольний А.М., ТзОВ»Майтім», ФОП Довгополюк, ФОП Асламов, ФОП Форманюк, ФОП Лучицький, ФОП Панасюк О.І с.Рованці вул. Кленова, Л.Українки, Тополева, Нова, Вишнева, Степова, Світла, Олександрів, Кільцева, Затишна, Гнідавська, Волинська, Заповітна, Шевченка, Проектна, Набережна, Миру, Ів. Франка, Покровська, Р.Шухевича, Соборності, Успішна, В.Стуса, пров. Каштановий, Оксамитовий, Енергетична, Хутірська, Спокійна, Жасмінова, Новоукраїнська
Любомльський та Шацький райони
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 пл-10 л 52-02 до лр-143 9:00 – 17:00
сільрада
Церква
Магазин с.Нудиже
с.Нудиже
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1 ТП-24 09:00-17:00 Церква Святої Трійці м.Нововолинськ
вул.Лермонтова
вул.Грінченка
вул.Кримського, 76-92
вул.Толстого
вул.Ломоносова, 12-29
вул.Самчука
вул.Кисіля
вул.Маяковського, 90-94
вул.Транспортна
вул.Нестерова, 2-19
2 ПЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-51 09:00-17:00 Магазин Для Вас, центр Відродження, ритуальні послуги, магазин Взуття смт.Благодатне
вул.Перемоги, 12-18
вул.Грушевського, 9
3 ПЛ-0,4 кВ Л-2, Л-3, КТП-68 08:00-19:00 м.Нововолинськ
вул.Дорожна
вул.Промислова
вул.Енергетична
вул.Луцька
вул.Будівельна
Ратнівський район
1 КТП-4
для ремонту обладнання 10:00-16:00 с.Видраниця.
2 ПЛ -04кв.л-1.2.КТП-375 для чистки траси. 09:30-16:00 с.Заболоття.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-114 9:00-17:00 с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-426 9:00-17:00 с.Іванчиці с.Іванчиці, вул. Степова, Весела
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-319 9:00-17:00 смт.Дубище автомайстерня, виробнича база
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-39 9:00-17:00 с.Переспа СКЗ, контора, аптека, пошта, АТС, приміщення с/р, школа, дитсадок, будинок культури, амбулаторія, торговий павільйон с.Переспа, вул. Перемоги, Жовтнева, Ковельська, Будівельників,
5 ПЛ-10кВ Л18-12 9:00-17:00 с.Дмитрівка (повінстю), м.Рожище виробнича база
с.Дмитрівка (повністю)
6 ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж магазин, клуб, бригада с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж, вул.Лобушняка, Польова
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски, вул.Лугова
8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-172 9:00-17:00 с.Березолуки корівник, зерносклад
9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-368 9:00-17:00 с.Любче ГРП-2 с.Любче вул.Тиха
10 КТП-314 9:00-17:00 с.Луків пошта, АТС, контора с.р., магазин, ФАП с.Луків, вул.Миру, Квітнева, Молодіжна, Лісова
11 ПЛ-0,4 кВ від КТП-313 9:00-17:00 с.Луків шкільна майстерня, котельня, башня, клуб, магазин, школа с.Луків вул. Привітна, 8-го Березня
12 ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю), с.Тихотин (повністю), с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа (повністю), с.Тихотин (повністю), с.Бортяхівка (повністю)
13 ПЛ-10кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (повністю), с.Козин (повністю), с.Любче (повністю) с.Рудка-Козинська (повністю), с.Козин (повністю), с.Любче (повністю)
14 ПЛ-10кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю), с.Незвір (повністю), с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю), с.Незвір (повністю), с.Луків (повністю)
Старовижівський район
1 ПЛ-10кВ Л-57-05 10:00-17:00 с Яревище,Лютка повністю,Мокре хутір Білаші Ярмолюки Тараси вул Незалежності, с Дубечневул Костяново Мотузи
Турійський район
1 ПЛ-10кВ Л-42-01
Від ЛР-103 до КТП-128
КТП-127
КТП-351
КТП-299
КТП-128 10:00-16:30
Гайківська с/р- адмінприміщення, магазин, пошта, АТС, ФАП, школа, ФОП Петрович Р.М.- магазин, дит.садок, столова школи, ФОП Зламанець Й.П. – зерносклад, ФГ «ЕКО-Світ- України - бригада с.Гайки
2 ПЛ-10кВ Л-25-01
Від ЛР-89 до КТП-283
КТП-90
КТП-289
КТП-283 09:00-16:30
Миляновичівська с/р- клуб,пошта, церква,школа, ФАП, с.Тупали, Залісці, Перевісся
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-368 10:00-16:00
с.Городилець
4 ПЛ-0,4кВ
КТП-74 10:00-16:30
с.Літин
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Іваничівський район
1 ПЛ-0,4кВ л-1 від КТП№27 для чистки траси ПЛ 9.30-17.00 с.Заставне вул.Лукянова,І.Франка 9а-17
2 ПЛ-0,4кВ Л-1,Л-2 від ЩТП№116 для чистки траси ПЛ 9.30-17.00 с.Волиця Колона вул.Центральна 1-47
3 ПЛ-10кВ л04-07 для капітального ремонту Р-282 10:00-17:00 частково смт Іваничі вул.Підцерква,Шевченка,Єрьоміна, Будівельна,Лелюкова, Заводська 41-77
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-5 ЗТП-287 09:00 – 17:00 ТОВ «Теплокамінь», ТзОВ Світоч ЛТД, ПП «Спеціал Сервіс», ВДАІ УМВС України (МРЕО), ПП Приймак О.В., ПП Несторчук П.Ф., Церква свідки єгови, ПП Голянський В.І., Держсільгоспінспекція,
м. Камінь-Каширський вул. 1 Травня
2. ПЛ-0,4кВ Л-2 ЩТП-189 14:00 – 17:00 ФОП Ратнюк Ю.В.
ФОП Кузьміна І.М. м. Камінь-Каширський
вул. Комарова, пров. Комарова, вул.Ватутіна
3. ПЛ-0,4кВ Л-4, Л-7 ЗТП-369 09:00 – 17:00 с.Раків Ліс вул.Гагаріна, вул.Вереснева, пров.Гагаріна, вул.Незалежності, 1-12
Ківерцівський район
1 ПЛ 10кВ 99-02 9:00-17:00
ПЛ-10 кВ Л 99-02
КТП-44с. Звози
Ківерцівське сільське споживче товариство
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
ФОП Кудиско Андрій Андрійови
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КТП-78с. Конопелька
Дорошкевич Леонід Олександрович
КТП-79с.Звози
СГПП `Правда`
Дорошкевич Леонід Олександрович
КТП-80с. Звози
КТП-254
КТП-494
ЦРП-2
ПП"Веліск"
Волинське училище міліції
ПП "Волиньмайстер" ПЛ-10 кВ Л 99-02
КТП-44с. Звози
с. Звози
КТП-78с. Конопелька
с. Конопелька
КТП-79с.Звози
с.Звози
КТП-80с. Звози
с. Звози
КТП-254 с. Звози
вул. Ветеранів,
вул. Незалежна,
КТП-494 х. Котельчуків
х. Котельчуків
ЦРП-2
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано.
Луцький район
1 КТП-120 9:30-17:00 Полонківське споживче товариство, ФОП Боб-Харланов В.Ю., ФОП Зеленко Т.О., ВКП «Чаруків» с.Чаруків вул. Набережна, Молодіжна, 1-го Травня
2 КТП-471 10:00-17:00 с.Боратин вул.Стирова
3 ПЛ-10кВ Л-67-01 від ком.4 ЗТП-83 (КТП-73, 81, 82, 84, 212, 292, 315, 355, 467, 477, 606, 652, 757, 786), МТП-502 9:00-17:00 ФОП ВербицькийВ.М., ФОП Равський С.В., ФОП МамотюкМ.А., ФОП Фірук В.І., ФОП Лесько В.Т., ПП Матвійчук, СФГ «Датсун», ПП «Тент-сервіс», ФОП Бондарюк М.П., Милушівське споживче товариство, ТзОВ «Силует» ЛТД, ОСББ «Наш Дім», ФОП Іскарєв О.Л., ФОП Терефельський В.В., ПрАТ «Київстар», ФЩП Находа М.І., ФГ «Зміїнець», Луцька районна спілка СТ, ФОП Манукян О.В., ФОП Концевич А.В., Обслуговуючий копер.»Зміїїнець», ОК «Ранок «, житл. масив «БАМ», с.Княгининок вул.Соборна ( парні 2-70), Незалежності, Ранкова, житл. масив
с.Зміїнець вул.Північна, Козацька, Першотравнева, Ставкова, Луцька, Ясенева, Вишнева
4 ПЛ-10кВ Л-31-05 (КТП-104, 138, 139, 140, 141, 304, 374, 384, 415, 578, 583, 605, 614, 618, 621, 627, 661, 664, 687, 719, 737, 740, 743, 751, 752, 755, 756, 765, 776, 781, 782, 797, 811) 10:00-17:00 ТзОВ»Панхім», ПАТ»Укртелеком», ФОП Мазурець С.М., ФОП Максименко Н.Й., ФОП Ільюк А.О., ФОП Кіндер В.В., ФОП Шикун О.Є., філія «Луцький райавтодор», ПВП»Едгард», ПАТ»Укрнафта», ФОП Комар Я.Л., ФОП Кулай О.Б., ФОП Ломінський О.А., ФОП Момот Л.В., ФОП Пахолко Л.П., ФОП Прохорук О.Т., ФОП Тарасюк М.П., ФОП Калінін С.В., ФОП Стольний А.М., ТзОВ»Майтім», ФОП Довгополюк, ФОП Асламов, ФОП Форманюк, ФОП Лучицький, ФОП Панасюк О.І с.Рованці вул. Кленова, Л.Українки, Тополева, Нова, Вишнева, Степова, Світла, Олександрів, Кільцева, Затишна, Гнідавська, Волинська, Заповітна, Шевченка, Проектна, Набережна, Миру, Ів. Франка, Покровська, Р.Шухевича, Соборності, Успішна, В.Стуса, пров. Каштановий, Оксамитовий, Енергетична, Хутірська, Спокійна, Жасмінова, Новоукраїнська
Любомльський та Шацький райони
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 пл-10 л 52-02 до лр-143 9:00 – 17:00
сільрада
Церква
Магазин с.Нудиже
с.Нудиже
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1 ТП-24 09:00-17:00 Церква Святої Трійці м.Нововолинськ
вул.Лермонтова
вул.Грінченка
вул.Кримського, 76-92
вул.Толстого
вул.Ломоносова, 12-29
вул.Самчука
вул.Кисіля
вул.Маяковського, 90-94
вул.Транспортна
вул.Нестерова, 2-19
2 ПЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-51 09:00-17:00 Магазин Для Вас, центр Відродження, ритуальні послуги, магазин Взуття смт.Благодатне
вул.Перемоги, 12-18
вул.Грушевського, 9
3 ПЛ-0,4 кВ Л-2, Л-3, КТП-68 08:00-19:00 м.Нововолинськ
вул.Дорожна
вул.Промислова
вул.Енергетична
вул.Луцька
вул.Будівельна
Ратнівський район
1 КТП-4
для ремонту обладнання 10:00-16:00 с.Видраниця.
2 ПЛ -04кв.л-1.2.КТП-375 для чистки траси. 09:30-16:00 с.Заболоття.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-114 9:00-17:00 с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-426 9:00-17:00 с.Іванчиці с.Іванчиці, вул. Степова, Весела
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-319 9:00-17:00 смт.Дубище автомайстерня, виробнича база
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-39 9:00-17:00 с.Переспа СКЗ, контора, аптека, пошта, АТС, приміщення с/р, школа, дитсадок, будинок культури, амбулаторія, торговий павільйон с.Переспа, вул. Перемоги, Жовтнева, Ковельська, Будівельників,
5 ПЛ-10кВ Л18-12 9:00-17:00 с.Дмитрівка (повінстю), м.Рожище виробнича база
с.Дмитрівка (повністю)
6 ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж магазин, клуб, бригада с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж, вул.Лобушняка, Польова
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски, вул.Лугова
8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-172 9:00-17:00 с.Березолуки корівник, зерносклад
9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-368 9:00-17:00 с.Любче ГРП-2 с.Любче вул.Тиха
10 КТП-314 9:00-17:00 с.Луків пошта, АТС, контора с.р., магазин, ФАП с.Луків, вул.Миру, Квітнева, Молодіжна, Лісова
11 ПЛ-0,4 кВ від КТП-313 9:00-17:00 с.Луків шкільна майстерня, котельня, башня, клуб, магазин, школа с.Луків вул. Привітна, 8-го Березня
12 ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю), с.Тихотин (повністю), с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа (повністю), с.Тихотин (повністю), с.Бортяхівка (повністю)
13 ПЛ-10кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (повністю), с.Козин (повністю), с.Любче (повністю) с.Рудка-Козинська (повністю), с.Козин (повністю), с.Любче (повністю)
14 ПЛ-10кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю), с.Незвір (повністю), с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю), с.Незвір (повністю), с.Луків (повністю)
Старовижівський район
1 ПЛ-10кВ Л-57-05 10:00-17:00 с Яревище,Лютка повністю,Мокре хутір Білаші Ярмолюки Тараси вул Незалежності, с Дубечневул Костяново Мотузи
Турійський район
1 ПЛ-10кВ Л-42-01
Від ЛР-103 до КТП-128
КТП-127
КТП-351
КТП-299
КТП-128 10:00-16:30
Гайківська с/р- адмінприміщення, магазин, пошта, АТС, ФАП, школа, ФОП Петрович Р.М.- магазин, дит.садок, столова школи, ФОП Зламанець Й.П. – зерносклад, ФГ «ЕКО-Світ- України - бригада с.Гайки
2 ПЛ-10кВ Л-25-01
Від ЛР-89 до КТП-283
КТП-90
КТП-289
КТП-283 09:00-16:30
Миляновичівська с/р- клуб,пошта, церква,школа, ФАП, с.Тупали, Залісці, Перевісся
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-368 10:00-16:00
с.Городилець
4 ПЛ-0,4кВ
КТП-74 10:00-16:30
с.Літин
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