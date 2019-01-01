Де на Волині та у Луцьку не буде світла 20 червня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 20 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1 ПЛ-0,4кВ л-1 від КТП№27 для чистки траси ПЛ 9.30-17.00 с.Заставне вул.Лукянова,І.Франка 9а-172 ПЛ-0,4кВ Л-1,Л-2 від ЩТП№116 для чистки траси ПЛ 9.30-17.00 с.Волиця Колона вул.Центральна 1-473 ПЛ-10кВ л04-07 для капітального ремонту Р-282 10:00-17:00 частково смт Іваничі вул.Підцерква,Шевченка,Єрьоміна, Будівельна,Лелюкова, Заводська 41-771. ПЛ-0,4кВ Л-5 ЗТП-287 09:00 – 17:00 ТОВ «Теплокамінь», ТзОВ Світоч ЛТД, ПП «Спеціал Сервіс», ВДАІ УМВС України (МРЕО), ПП Приймак О.В., ПП Несторчук П.Ф., Церква свідки єгови, ПП Голянський В.І., Держсільгоспінспекція,м. Камінь-Каширський вул. 1 Травня2. ПЛ-0,4кВ Л-2 ЩТП-189 14:00 – 17:00 ФОП Ратнюк Ю.В.ФОП Кузьміна І.М. м. Камінь-Каширськийвул. Комарова, пров. Комарова, вул.Ватутіна3. ПЛ-0,4кВ Л-4, Л-7 ЗТП-369 09:00 – 17:00 с.Раків Ліс вул.Гагаріна, вул.Вереснева, пров.Гагаріна, вул.Незалежності, 1-121 ПЛ 10кВ 99-02 9:00-17:00ПЛ-10 кВ Л 99-02КТП-44с. ЗвозиКіверцівське сільське споживче товариствоКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"ФОП Кудиско Андрій АндрійовиВідділ освіти Ківерцівської РДАКТП-78с. КонопелькаДорошкевич Леонід ОлександровичКТП-79с.ЗвозиСГПП `Правда`Дорошкевич Леонід ОлександровичКТП-80с. ЗвозиКТП-254КТП-494ЦРП-2ПП"Веліск"Волинське училище міліціїПП "Волиньмайстер" ПЛ-10 кВ Л 99-02КТП-44с. Звозис. ЗвозиКТП-78с. Конопелькас. КонопелькаКТП-79с.Звозис.ЗвозиКТП-80с. Звозис. ЗвозиКТП-254 с. Звозивул. Ветеранів,вул. Незалежна,КТП-494 х. Котельчуківх. КотельчуківЦРП-2Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1 КТП-120 9:30-17:00 Полонківське споживче товариство, ФОП Боб-Харланов В.Ю., ФОП Зеленко Т.О., ВКП «Чаруків» с.Чаруків вул. Набережна, Молодіжна, 1-го Травня2 КТП-471 10:00-17:00 с.Боратин вул.Стирова3 ПЛ-10кВ Л-67-01 від ком.4 ЗТП-83 (КТП-73, 81, 82, 84, 212, 292, 315, 355, 467, 477, 606, 652, 757, 786), МТП-502 9:00-17:00 ФОП ВербицькийВ.М., ФОП Равський С.В., ФОП МамотюкМ.А., ФОП Фірук В.І., ФОП Лесько В.Т., ПП Матвійчук, СФГ «Датсун», ПП «Тент-сервіс», ФОП Бондарюк М.П., Милушівське споживче товариство, ТзОВ «Силует» ЛТД, ОСББ «Наш Дім», ФОП Іскарєв О.Л., ФОП Терефельський В.В., ПрАТ «Київстар», ФЩП Находа М.І., ФГ «Зміїнець», Луцька районна спілка СТ, ФОП Манукян О.В., ФОП Концевич А.В., Обслуговуючий копер.»Зміїїнець», ОК «Ранок «, житл. масив «БАМ», с.Княгининок вул.Соборна ( парні 2-70), Незалежності, Ранкова, житл. масивс.Зміїнець вул.Північна, Козацька, Першотравнева, Ставкова, Луцька, Ясенева, Вишнева4 ПЛ-10кВ Л-31-05 (КТП-104, 138, 139, 140, 141, 304, 374, 384, 415, 578, 583, 605, 614, 618, 621, 627, 661, 664, 687, 719, 737, 740, 743, 751, 752, 755, 756, 765, 776, 781, 782, 797, 811) 10:00-17:00 ТзОВ»Панхім», ПАТ»Укртелеком», ФОП Мазурець С.М., ФОП Максименко Н.Й., ФОП Ільюк А.О., ФОП Кіндер В.В., ФОП Шикун О.Є., філія «Луцький райавтодор», ПВП»Едгард», ПАТ»Укрнафта», ФОП Комар Я.Л., ФОП Кулай О.Б., ФОП Ломінський О.А., ФОП Момот Л.В., ФОП Пахолко Л.П., ФОП Прохорук О.Т., ФОП Тарасюк М.П., ФОП Калінін С.В., ФОП Стольний А.М., ТзОВ»Майтім», ФОП Довгополюк, ФОП Асламов, ФОП Форманюк, ФОП Лучицький, ФОП Панасюк О.І с.Рованці вул. Кленова, Л.Українки, Тополева, Нова, Вишнева, Степова, Світла, Олександрів, Кільцева, Затишна, Гнідавська, Волинська, Заповітна, Шевченка, Проектна, Набережна, Миру, Ів. Франка, Покровська, Р.Шухевича, Соборності, Успішна, В.Стуса, пров. Каштановий, Оксамитовий, Енергетична, Хутірська, Спокійна, Жасмінова, Новоукраїнська№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1 пл-10 л 52-02 до лр-143 9:00 – 17:00сільрадаЦеркваМагазин с.Нудижес.НудижеВимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1 ТП-24 09:00-17:00 Церква Святої Трійці м.Нововолинськвул.Лермонтовавул.Грінченкавул.Кримського, 76-92вул.Толстоговул.Ломоносова, 12-29вул.Самчукавул.Кисілявул.Маяковського, 90-94вул.Транспортнавул.Нестерова, 2-192 ПЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-51 09:00-17:00 Магазин Для Вас, центр Відродження, ритуальні послуги, магазин Взуття смт.Благодатневул.Перемоги, 12-18вул.Грушевського, 93 ПЛ-0,4 кВ Л-2, Л-3, КТП-68 08:00-19:00 м.Нововолинськвул.Дорожнавул.Промисловавул.Енергетичнавул.Луцькавул.Будівельна1 КТП-4для ремонту обладнання 10:00-16:00 с.Видраниця.2 ПЛ -04кв.л-1.2.КТП-375 для чистки траси. 09:30-16:00 с.Заболоття.1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-114 9:00-17:00 с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-426 9:00-17:00 с.Іванчиці с.Іванчиці, вул. Степова, Весела3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-319 9:00-17:00 смт.Дубище автомайстерня, виробнича база4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-39 9:00-17:00 с.Переспа СКЗ, контора, аптека, пошта, АТС, приміщення с/р, школа, дитсадок, будинок культури, амбулаторія, торговий павільйон с.Переспа, вул. Перемоги, Жовтнева, Ковельська, Будівельників,5 ПЛ-10кВ Л18-12 9:00-17:00 с.Дмитрівка (повінстю), м.Рожище виробнича базас.Дмитрівка (повністю)6 ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж магазин, клуб, бригада с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж, вул.Лобушняка, Польова7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски, вул.Лугова8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-172 9:00-17:00 с.Березолуки корівник, зерносклад9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-368 9:00-17:00 с.Любче ГРП-2 с.Любче вул.Тиха10 КТП-314 9:00-17:00 с.Луків пошта, АТС, контора с.р., магазин, ФАП с.Луків, вул.Миру, Квітнева, Молодіжна, Лісова11 ПЛ-0,4 кВ від КТП-313 9:00-17:00 с.Луків шкільна майстерня, котельня, башня, клуб, магазин, школа с.Луків вул. Привітна, 8-го Березня12 ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю), с.Тихотин (повністю), с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа (повністю), с.Тихотин (повністю), с.Бортяхівка (повністю)13 ПЛ-10кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (повністю), с.Козин (повністю), с.Любче (повністю) с.Рудка-Козинська (повністю), с.Козин (повністю), с.Любче (повністю)14 ПЛ-10кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю), с.Незвір (повністю), с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю), с.Незвір (повністю), с.Луків (повністю)1 ПЛ-10кВ Л-57-05 10:00-17:00 с Яревище,Лютка повністю,Мокре хутір Білаші Ярмолюки Тараси вул Незалежності, с Дубечневул Костяново Мотузи1 ПЛ-10кВ Л-42-01Від ЛР-103 до КТП-128КТП-127КТП-351КТП-299КТП-128 10:00-16:30Гайківська с/р- адмінприміщення, магазин, пошта, АТС, ФАП, школа, ФОП Петрович Р.М.- магазин, дит.садок, столова школи, ФОП Зламанець Й.П. – зерносклад, ФГ «ЕКО-Світ- України - бригада с.Гайки2 ПЛ-10кВ Л-25-01Від ЛР-89 до КТП-283КТП-90КТП-289КТП-283 09:00-16:30Миляновичівська с/р- клуб,пошта, церква,школа, ФАП, с.Тупали, Залісці, Перевісся3 ПЛ-0,4кВКТП-368 10:00-16:00с.Городилець4 ПЛ-0,4кВКТП-74 10:00-16:30с.Літин