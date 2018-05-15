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Де у Луцьку додатково складатимуть ЗНО

Де у Луцьку додатково складатимуть ЗНО
Повідомили, де у Луцьку відбудеться додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це йшлося у середу, 19 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.

За словами начальниці управління освіти Зіновії Лещенко, у Луцьку створили мережу пунктів тестування. У такому режимі з 21 травня до 13 червня працювали школи №№3,4,9,10,14,18,19,20,21,22,23,24,25,26, коледж технологій та бізнесу, ЛНТУ, педколедж, «Україна».

На додатковій сесії ЗНО з 26 червня до 11 липня пунктом тестування буде ЗЗСО №19.

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Теги: ЗНО, Луцьк
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