Де у Луцьку додатково складатимуть ЗНО
Сьогодні, 20:43
Повідомили, де у Луцьку відбудеться додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання.
Про це йшлося у середу, 19 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.
За словами начальниці управління освіти Зіновії Лещенко, у Луцьку створили мережу пунктів тестування. У такому режимі з 21 травня до 13 червня працювали школи №№3,4,9,10,14,18,19,20,21,22,23,24,25,26, коледж технологій та бізнесу, ЛНТУ, педколедж, «Україна».
На додатковій сесії ЗНО з 26 червня до 11 липня пунктом тестування буде ЗЗСО №19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 19 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.
За словами начальниці управління освіти Зіновії Лещенко, у Луцьку створили мережу пунктів тестування. У такому режимі з 21 травня до 13 червня працювали школи №№3,4,9,10,14,18,19,20,21,22,23,24,25,26, коледж технологій та бізнесу, ЛНТУ, педколедж, «Україна».
На додатковій сесії ЗНО з 26 червня до 11 липня пунктом тестування буде ЗЗСО №19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Де у Луцьку додатково складатимуть ЗНО
Сьогодні, 20:43
На вулицях Ковеля з'явилися «нагадайки» для пішоходів. ФОТО
Сьогодні, 20:29
«Конституційний Суд навряд чи дасть однозначну відповідь», – Шкітер про парламентські вибори
Сьогодні, 20:20
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 20 червня
Сьогодні, 20:05