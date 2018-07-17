У поліції прокоментували обшуки в клініці «Ренесанс» у Луцьку
Сьогодні, 12:26
У Луцьку в клінці «Ренесанс», що на вулиці Володимирській, 72, правоохоронці проводять обшуки.
У секторі комунікації поліції Волині Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли, що обшуки здійснює Головне управління Нацполіції у Волинській області, зокрема – відділ боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, спільно з прикордонниками.
Інформують, що заходи тривають в рамках розслідування кримінальних проваджень. Додають, що загрози безпеці людей немає.
Про результати обшуків правоохоронці обіцяють повідомити згодом.
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У секторі комунікації поліції Волині Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли, що обшуки здійснює Головне управління Нацполіції у Волинській області, зокрема – відділ боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, спільно з прикордонниками.
Інформують, що заходи тривають в рамках розслідування кримінальних проваджень. Додають, що загрози безпеці людей немає.
Про результати обшуків правоохоронці обіцяють повідомити згодом.
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