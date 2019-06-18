Виборчий процес заморожується, – нардеп Ігор Лапін

Володимира Зеленського вже йде на спад. Відтак, електорат обиратиме серед різноманіття партій, адже не захоче зізнатися, що голосував за Зеленського.



Це заявив народний депутат України Ігор Лапін в ефірі програми «Коментарі» на телеканалі



Депутат переконаний, що за умови, якщо партія «Слуга народу» набере достатньо голосів для формування у наступному парламенті монокоаліції, то ми отримаємо Верховну Раду таку ж, як і зараз. Тобто, коли влада опиниться в руках однієї політичної сили.



«Те, що партія «Голос» мала би «відкусити» від електорату політичних сил, вона вже отримала. Частково вона забрала електорат «Батьківщини», частково – «Європейської солідарності», але вже й добралася до електорату Зеленського», – проаналізував Ігор Лапін.



Відтак, на думку депутата, тенденція до ейфорії прихильників Володимира Зеленського вже йде на спад. До того ж партію «Слуга народу» ще ніхто особливо не критикував.



«Давайте собі уявимо, що буде відбуватися на теренах українського інформаційного інтернет-простору, коли Росія повернеться до ПАРЄ – у цій поразці звинуватять саме нову владу. І все, що Президент і його команда зроблять не так, це все будуть «надівати їм на голову», – прогнозує пан Лапін.



До того ж політичні опоненти ще не починали своєї виборчої кампанії, де також може бути і критика чинної влади.



«Ще ні «Батьківщина», ні «Голос», ні партія Смешка навіть не починали своєї виборчої кампанії, оскільки всі чекають на рішення Конституційного Суду. І припускаю, що скоро буде електорат, який обиратиме серед цього різноманіття партій, адже не захоче зізнатися, що голосував за Зеленського.



А оскільки Конституційний Суд схиляється до того, що Указ президента про розпуск Верховної Ради є неконституційним, а відтак тенденція йде до призупинення виборчого процесу», – підсумував Ігор Лапін.



Як повідомляли, Велика палата Конституційного Суду сьогодні, 18 червня, продовжила розгляд справи щодо конституційності указу Президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тенденція до ейфорії прихильниківвже йде на спад. Відтак, електорат обиратиме серед різноманіття партій, адже не захоче зізнатися, що голосував за Зеленського.Це заявив народний депутат Українив ефірі програми «Коментарі» на телеканалі ZIK Депутат переконаний, що за умови, якщо партія «Слуга народу» набере достатньо голосів для формування у наступному парламенті монокоаліції, то ми отримаємо Верховну Раду таку ж, як і зараз. Тобто, коли влада опиниться в руках однієї політичної сили.«Те, що партія «Голос» мала би «відкусити» від електорату політичних сил, вона вже отримала. Частково вона забрала електорат «Батьківщини», частково – «Європейської солідарності», але вже й добралася до електорату Зеленського», – проаналізував Ігор Лапін.Відтак, на думку депутата, тенденція до ейфорії прихильників Володимира Зеленського вже йде на спад. До того ж партію «Слуга народу» ще ніхто особливо не критикував.«Давайте собі уявимо, що буде відбуватися на теренах українського інформаційного інтернет-простору, коли Росія повернеться до ПАРЄ – у цій поразці звинуватять саме нову владу. І все, що Президент і його команда зроблять не так, це все будуть «надівати їм на голову», – прогнозує пан Лапін.До того ж політичні опоненти ще не починали своєї виборчої кампанії, де також може бути і критика чинної влади.«Ще ні «Батьківщина», ні «Голос», ні партія Смешка навіть не починали своєї виборчої кампанії, оскільки всі чекають на рішення Конституційного Суду. І припускаю, що скоро буде електорат, який обиратиме серед цього різноманіття партій, адже не захоче зізнатися, що голосував за Зеленського.А оскільки Конституційний Суд схиляється до того, що Указ президента про розпуск Верховної Ради є неконституційним, а відтак тенденція йде до призупинення виборчого процесу», – підсумував Ігор Лапін.Як повідомляли, Велика палата Конституційного Суду сьогодні, 18 червня, продовжила розгляд справи щодо конституційності указу Президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

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