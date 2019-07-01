Луцькі «жеки» більше не утримуватимуть будинки і прибудинкові території
Сьогодні, 21:10
Послуги з утримання будинків та прибудинкових територій скасували на законодавчому рівні.
Про це інформує департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради на сторінці у Facebook.
Відповідно до статті 5 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», визначено нову класифікацію житловокомунальних послуг, – управління багатоквартирним будинком.
Відтак, співвласники будинків можуть самостійно за рішенням загальних зборів визначитися з прийняттям одного із способів управління будинком, а саме : створення ОСББ, самоуправління або управління будинком через управителя (компанія, яка керує).
Ціна на житлову послугу з управління будинками є договірною.
Відтепер органи місцевого самоврядування не мають повноважень щодо встановлення тарифів на утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, а також встановлення цін на управління будинками.
Під час проведення зборів (графік їх проведення в червні цього року доводиться до відома співвласників додатково) лучани отримають додаткові роз'яснення та проект договору на управління будинком.
Співвласники можуть вибрати в якості керівної компанії будь-яке житлово-комунальне підприємство міста, або приватну керівну компанію чи фізичну особу-підприємця, що відповідає кваліфікаційним вимогам «менеджер управитель житлових будинків».
У разі не прийняття рішення про визначення управителя будинку співвласники можуть звернутися до органу місцевого самоврядування із письмовим колективним зверненням (або протоколом зборів) з проханням призначити управителя будинку на конкурсних засадах.
Департамент ЖКХ просить лучан до 01.07.2019 прийняти рішення співвласників щодо способу управління будинком, так як житлово-комунальні підприємства надалі не будуть мати можливості надавати послуги з утримання житлових будинків.
Для довідок можна звертатися за номерами:
Департамент житлово-комунального господарства – 77 31 60;
№ 2 – 26 39 92;
№ 3 – 24 33 72;
№ 7 – 25 21 81;
№ 11– 73 77 02.
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Про це інформує департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради на сторінці у Facebook.
Відповідно до статті 5 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», визначено нову класифікацію житловокомунальних послуг, – управління багатоквартирним будинком.
Відтак, співвласники будинків можуть самостійно за рішенням загальних зборів визначитися з прийняттям одного із способів управління будинком, а саме : створення ОСББ, самоуправління або управління будинком через управителя (компанія, яка керує).
Ціна на житлову послугу з управління будинками є договірною.
Відтепер органи місцевого самоврядування не мають повноважень щодо встановлення тарифів на утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, а також встановлення цін на управління будинками.
Під час проведення зборів (графік їх проведення в червні цього року доводиться до відома співвласників додатково) лучани отримають додаткові роз'яснення та проект договору на управління будинком.
Співвласники можуть вибрати в якості керівної компанії будь-яке житлово-комунальне підприємство міста, або приватну керівну компанію чи фізичну особу-підприємця, що відповідає кваліфікаційним вимогам «менеджер управитель житлових будинків».
У разі не прийняття рішення про визначення управителя будинку співвласники можуть звернутися до органу місцевого самоврядування із письмовим колективним зверненням (або протоколом зборів) з проханням призначити управителя будинку на конкурсних засадах.
Департамент ЖКХ просить лучан до 01.07.2019 прийняти рішення співвласників щодо способу управління будинком, так як житлово-комунальні підприємства надалі не будуть мати можливості надавати послуги з утримання житлових будинків.
Для довідок можна звертатися за номерами:
Департамент житлово-комунального господарства – 77 31 60;
№ 2 – 26 39 92;
№ 3 – 24 33 72;
№ 7 – 25 21 81;
№ 11– 73 77 02.
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