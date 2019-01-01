Екс-поліцейського Єпіфановича, через якого загинули таксист і його пасажирка, намагалися звільнити з-під варти
Сьогодні, 21:35
Винуватця резонансної смертельної аварії у селі Дачне Ківерцівського району, що трапилася 21 лютого, екс-очільника карного розшуку міста Луцька Геннадія Єпіфановича намагалися звільнити з-під варти.
Про це повідомляють на сайті Судової влади України.
Відомо, що захисник винуватця аварії сробував в апеляційному порядку оскаржити ухвалу Луцького міськрайонного суду про продовження підозрюваному у скоєнні ДТП запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Адвокат просив обрати останньому більш м'який запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із застосуванням електронних засобів контролю.
Утім Волинський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу захисника.
Нагадаємо, 21 лютого по 19 годині на автодорозі в селі Дачне Ківерцівського району сталася ДТП за участі трьох транспортних засобів. Зіткнулися автомобілі «Mercеdеs-124», «Chevrolеt Aveo» та автобус «Богдан». У ДТП загинули таксист та його пасажирка. Окрім того, травмувалася неповнолітня донька загиблої.
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З’ясували, що за кермом автомобіля «Mercеdеs-124» був Геннадій Єпіфанович, який працював в структурах правоохоронних органів, в липні 2016 року звільнився з посади начальника Управління карного розшуку УМВС України у Волинській області.
Під час проведення огляду встановили, що він був у стані алкогольного сп’яніння.
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Про це повідомляють на сайті Судової влади України.
Відомо, що захисник винуватця аварії сробував в апеляційному порядку оскаржити ухвалу Луцького міськрайонного суду про продовження підозрюваному у скоєнні ДТП запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Адвокат просив обрати останньому більш м'який запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із застосуванням електронних засобів контролю.
Утім Волинський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу захисника.
Нагадаємо, 21 лютого по 19 годині на автодорозі в селі Дачне Ківерцівського району сталася ДТП за участі трьох транспортних засобів. Зіткнулися автомобілі «Mercеdеs-124», «Chevrolеt Aveo» та автобус «Богдан». У ДТП загинули таксист та його пасажирка. Окрім того, травмувалася неповнолітня донька загиблої.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У страшній аварії під Луцьком загинула інженер «Волиньобленерго»
З’ясували, що за кермом автомобіля «Mercеdеs-124» був Геннадій Єпіфанович, який працював в структурах правоохоронних органів, в липні 2016 року звільнився з посади начальника Управління карного розшуку УМВС України у Волинській області.
Під час проведення огляду встановили, що він був у стані алкогольного сп’яніння.
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