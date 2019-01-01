Душив, а потім роздягнув: подробиці страшної смерті 11-річної Дарини Лук'яненко
Сьогодні, 00:10
Поліцейські затримали 22-річного Миколу Тарасова із селища Іванівка Одеської області. Його підозрюють у вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко.
Він ніде не працює і не вчиться, повідомив перший заступник голови Нацполіціі В'ячеслав Аброськін, передає "Обозреватель".
"Чоловік не вчиться і не працює. Всі дні проводить за комп'ютером. Іноді допомагає батькам, які працюють на ринку в Іванівці", - розповів Аброськін.
Під час допиту підозрюваний розповів, що душив дівчинку в коридорі, потім роздягнув, але нiбито нічого не зробив. Тоді кинув тіло в яму, а речі облив бензином і спалив. Тіло дівчинки щойно витягли з вигрібної ями. Дитина повністю роздягнена.
"Встановити злочинця вдалося тільки після збору всієї необхідної інформації, що дозволила посекундно відновити рух дівчинки від ринку у напрямку до школи. За ці дні була зроблена колосальна робота, по крупицях збирали інформацію", – розповів Аброськін.
Нагадаємо, Дарину Лук'яненко знайшли ввечері 19 червня на території приватного будинку. Саме біля цього двору у неї вимкнувся телефон, у цьому ж районі губили слід собаки. Дівчинку шукали тиждень. Вона зникла дорогою до школи, де мала із колективом репетирувати танцювальний номер. Чи була дівчинка зґвалтована та від чого померла – встановить експертиза. У перші дні пошуків сусідка підозрюваного вказала, що саме він чув крик дівчинки.
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Він ніде не працює і не вчиться, повідомив перший заступник голови Нацполіціі В'ячеслав Аброськін, передає "Обозреватель".
"Чоловік не вчиться і не працює. Всі дні проводить за комп'ютером. Іноді допомагає батькам, які працюють на ринку в Іванівці", - розповів Аброськін.
Під час допиту підозрюваний розповів, що душив дівчинку в коридорі, потім роздягнув, але нiбито нічого не зробив. Тоді кинув тіло в яму, а речі облив бензином і спалив. Тіло дівчинки щойно витягли з вигрібної ями. Дитина повністю роздягнена.
"Встановити злочинця вдалося тільки після збору всієї необхідної інформації, що дозволила посекундно відновити рух дівчинки від ринку у напрямку до школи. За ці дні була зроблена колосальна робота, по крупицях збирали інформацію", – розповів Аброськін.
Нагадаємо, Дарину Лук'яненко знайшли ввечері 19 червня на території приватного будинку. Саме біля цього двору у неї вимкнувся телефон, у цьому ж районі губили слід собаки. Дівчинку шукали тиждень. Вона зникла дорогою до школи, де мала із колективом репетирувати танцювальний номер. Чи була дівчинка зґвалтована та від чого померла – встановить експертиза. У перші дні пошуків сусідка підозрюваного вказала, що саме він чув крик дівчинки.
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