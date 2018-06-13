Затримали жителя Запоріжжя, який ґвалтував 2-річну дитину та знімав це на відео





Про це зазначає



Пояснюючи свої дії, зловмисник вказав, що ґвалтував дитину для власного задоволення та знімав все це на відео. Порноконтент поширював у тематичних групах в мережі. Чоловіка наразі арештували строком на 60 діб та вже оголосили про підозру.



«Працівники Придніпровського управління кіберполіції спільно зі слідчими поліції Запоріжжя, за процесуального керівництва Запорізької місцевої прокуратури № 3, викрили у таких діях 23-річного мешканця Запоріжжя. Він був учасником багатьох закритих груп, де учасники поширювали контент з виключно дитячою порнографією. Працюючи незалежним фотокореспондентом, чоловік також підробляв фотозйомками на дитячих святах та спортивних змаганнях. Деякі з цих фото він також пересилав учасникам закритих груп”, — вказано у повідомленні.



Як встановили працівники кіберполіції, близько року тому для збагачення власної колекції дитячої порнографії, а також власного задоволення, зловмисник зґвалтував на той момент 2-річну дівчинку. Помітивши, що вона не розповіла про це матері, чоловік ще декілька разів ґвалтував дитину. При цьому свої дії він знімав на фото та відеокамеру. Отриманий контент поширював у мережі, щоб отримати унікальний контент від учасників таких груп, тим самим провокував інших учасників груп до подібних дій.



Правоохоронці також додали, що: «Крім того, він мав відеоархів з дитячою порнографією, який зберігав як на власних носіях, так і у хмарному сховищі. Подібні відео він поширював серед громадян України та іноземців. За місцем проживання фігуранта поліцейські провели обшук.



Вилучили техніку, на якій зберігався протиправний контент. Її направили на експертизу. За даним фактом розпочали кримінальне провадження за ст. 153 (Сексуальне насильство) КК України. Мешканцю Запоріжжя вже оголосили про підозру та взяли під варту строком на 60 діб. Йому загрожує до 10 років ув’язнення».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кіберполіція затримала чоловіка, який ґвалтував 2-річну дитину.Про це зазначає УНН з посиланням на прес-службу Кіберполіції України.Пояснюючи свої дії, зловмисник вказав, що ґвалтував дитину для власного задоволення та знімав все це на відео. Порноконтент поширював у тематичних групах в мережі. Чоловіка наразі арештували строком на 60 діб та вже оголосили про підозру.«Працівники Придніпровського управління кіберполіції спільно зі слідчими поліції Запоріжжя, за процесуального керівництва Запорізької місцевої прокуратури № 3, викрили у таких діях 23-річного мешканця Запоріжжя. Він був учасником багатьох закритих груп, де учасники поширювали контент з виключно дитячою порнографією. Працюючи незалежним фотокореспондентом, чоловік також підробляв фотозйомками на дитячих святах та спортивних змаганнях. Деякі з цих фото він також пересилав учасникам закритих груп”, — вказано у повідомленні.Як встановили працівники кіберполіції, близько року тому для збагачення власної колекції дитячої порнографії, а також власного задоволення, зловмисник зґвалтував на той момент 2-річну дівчинку. Помітивши, що вона не розповіла про це матері, чоловік ще декілька разів ґвалтував дитину. При цьому свої дії він знімав на фото та відеокамеру. Отриманий контент поширював у мережі, щоб отримати унікальний контент від учасників таких груп, тим самим провокував інших учасників груп до подібних дій.Правоохоронці також додали, що: «Крім того, він мав відеоархів з дитячою порнографією, який зберігав як на власних носіях, так і у хмарному сховищі. Подібні відео він поширював серед громадян України та іноземців. За місцем проживання фігуранта поліцейські провели обшук.Вилучили техніку, на якій зберігався протиправний контент. Її направили на експертизу. За даним фактом розпочали кримінальне провадження за ст. 153 (Сексуальне насильство) КК України. Мешканцю Запоріжжя вже оголосили про підозру та взяли під варту строком на 60 діб. Йому загрожує до 10 років ув’язнення».

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