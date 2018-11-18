«Всевидячі» камери та острівці з «тривожними кнопками»: Луцьк хочуть зробити безпечним

У Луцьку планують вдихнути друге життя у програму «Безпечне місто» на 2029-2021 роки.Про це йшлося у п’ятницю, 21 червня, під час комісії міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.Директор департаменту муніципальної вартирозповіла, у Луцьку планують впровадити програму «Безпечне місто», яка, на жаль, так і не запрацювала у місті.«У нас є з держбюджету акумульовані кошті, які перекинули минулого року і які ми приберегли – 1,1 мільйона гривень. Ми поділили програму на етапність, щоби можна було за 2-3 тижні запустити «Безпечне місто», і далі продовжувати ряд заходів: поставити камери у парку, у місцях масового скупчення людей поставити рупори задля запобігання правопорушенням, облаштувати ситуаційний центр тощо. У нас зараз є частина оптоволоконної мережі, декілька камер, щоб фіксувати порушення ПДР та дивитися з в’їздами та виїздами з міста», – зауважила Сиротинська.За словами посадовиці, камери будуть «бачити» кольори та марки авто, номерні знаки. «Безпечне місто» запрацює першочергово у районах Луцька, де найбільше правопорушень. Окрім того, у місті планують облаштувати «острівці безпеки».«Якщо в особи виникає непередбачувана ситуація, до «острівця безпеки» можна підбігти, натиснути тривожну кнопку і зв’язатися з диспетчером Нацполіції, «швидкої». Такі речі вже діють в Європі і є необхідними», – повідомила вона.Відслідковуватимуть і вандалів, які часто «хазяйнують» у місті, за допомогою відеоспостереження. Загалом на програму потрібно 50 мільйонів гривень. Частину коштів хочуть залучити з державного бюджету, частину - із грантових програм.