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Може «сісти» на 5 років: ковельчанин викрав із луцького магазину дві банки з ікрою

Може «сісти» на 5 років: ковельчанин викрав із луцького магазину дві банки з ікрою
У Луцьку житель міста Ковель викрав із магазину дві банки з ікрою, вартістю понад 500 грн.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Правоохоронці з’ясували, що 40-річний житель міста Ковель викрав із магазину, зокрема, дві банки з ікрою, вартістю понад 500 грн. Чоловіка поліцейські обґрунтовано підозрюють у скоєнні щонайменше трьох крадіжок різноманітних товарів з магазину в обласному центрі.

Слідчі за фактами таємного викрадення чужого майна відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

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Теги: крадіжка, Луцьк, Волинь, Ковель, поліція
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