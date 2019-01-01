Може «сісти» на 5 років: ковельчанин викрав із луцького магазину дві банки з ікрою
Сьогодні, 12:33
У Луцьку житель міста Ковель викрав із магазину дві банки з ікрою, вартістю понад 500 грн.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Правоохоронці з’ясували, що 40-річний житель міста Ковель викрав із магазину, зокрема, дві банки з ікрою, вартістю понад 500 грн. Чоловіка поліцейські обґрунтовано підозрюють у скоєнні щонайменше трьох крадіжок різноманітних товарів з магазину в обласному центрі.
Слідчі за фактами таємного викрадення чужого майна відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Правоохоронці з’ясували, що 40-річний житель міста Ковель викрав із магазину, зокрема, дві банки з ікрою, вартістю понад 500 грн. Чоловіка поліцейські обґрунтовано підозрюють у скоєнні щонайменше трьох крадіжок різноманітних товарів з магазину в обласному центрі.
Слідчі за фактами таємного викрадення чужого майна відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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